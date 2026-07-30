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NBA超級巨星「詹皇」詹姆斯（LeBron James）今夏震撼加盟費城76人，簽下一紙2年800萬美元合約，外界原本普遍認為，這可能會是他生涯最後一份NBA合約。不過，詹姆斯經紀人富保羅（Rich Paul）近日接受《ESPN》訪問時透露，詹皇不排除再戰2至4個賽季。傳奇名宿歐尼爾（Shaq O'Neal）則在節目《Old Man And Three》中坦言，詹姆斯很有可能衝擊「例行賽50000 分」大關，「等到未來有人有機會挑戰這個門檻時，我們恐怕早就都不在了。」面對外界關注的退役時間表，詹姆斯經紀人保羅在接受《ESPN》專訪時直言，這份2年合約絕非詹姆斯職業生涯的終點站。保羅表示：「我認為加盟76人會徹底重新點燃他的熱情。大家以為這2年就是終點，但現實未必如此。他很可能在這裡打2個賽季，甚至再打4個賽季。一切取決於他的身體狀態、球隊的爭冠前景，以及他內心對競爭的渴望。」保羅也用生動的比喻回應了外界對詹姆斯生涯尾聲選擇的看法：「在商業的世界裡談忠誠是不切實際的，特別是對職業運動員而言。這就像在打21點，你兩張牌都亮著，而莊家只亮出一張牌。你不可能因為對莊家忠誠，就眼睜睜看著自己連輸20把。你需要的是換一副新牌。」詹姆斯本人日前受訪時也表達了類似立場：「我們為這項運動傾盡所有，同時也在創造巨大的商業價值。如果你依然熱愛它，為什麼不繼續打下去？我現在只想盡可能把果汁榨到最後一滴。」詹姆斯目前NBA生涯累積43422分，是聯盟歷史得分王。若想突破「50000分」這個前所未有的里程碑，還需要再拿下6578分。對此，湖人傳奇中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）近日在節目《Old Man And Three》中談到，他認為詹姆斯並非沒有機會完成這項壯舉，「詹姆斯很享受自己身為歷史得分王的身份，他會把這項紀錄推到後人難以企及的高度。」歐尼爾表示，過去看到「天勾」賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）累積超過38000分時，曾認為那是一項遙不可及的紀錄，但如今詹姆斯已經將標準推向另一個層次，「以他現在的狀態繼續打下去，搞不好真的能挑戰例行賽50000分。等到有人想挑戰這個門檻時，我們可能早就不在了。」