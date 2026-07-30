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▲王陽明（如圖）十分具有商業頭腦，曾在美國與好友合夥創業開起改裝車廠，之後陸續投資夜店、銀飾店等，副業經營得有聲有色。（圖／王陽明臉書）

王陽明是演藝圈著名的高富帥，然而出道至今多次因個人言行遭到炎上。過去，王陽明坦言自己家境確實不錯，但父親仍希望他多嘗試、走出自己的路；而提到理財方法，王陽明表示很少買基金、股票，認為最好的投資就是「投資自己」、創業做生意。王陽明從小的家庭背景就不錯，爸爸從事貿易與有機肥料等事業，外公則是「一代船王」王天一，算是人人稱羨的富三代。不過，王陽明曾表示不想靠家裡，除了拍戲賺錢還投資創業，他曾在美國與好友合夥創業開起改裝車廠，但後來因金融海嘯而結束。具有商業頭腦的他，之後還陸續投資夜店、銀飾店等，副業經營得有聲有色。談到投資方法，王陽明表示自己很少買基金、股票，認為最好的投資就是「投資自己」。近日，王陽明在IG上傳一支「Be a Man」的影片，要大家像個男人，負起責任、努力一點、照顧好家人，沒想到卻被部分觀眾指態度傲慢，家庭條件優渥的他根本不懂民間疾苦，因而遭到批評。對此，王陽明也拍影片向大家道歉，澄清並非有意冒犯或帶有性別刻板印象。影片中他坦承自己出身條件優渥，屬於大家口中的「高富帥」，但強調雖然家庭背景給予不錯的起點，但人生並非一路順遂，也曾經歷過挫折、失敗和懷疑自己，希望外界不要因為他的家庭背景，就否定一路以來的努力與付出。王陽明透露，家人的教育讓他明白「一切都必須靠自己爭取，沒有什麼是憑空給予的」，也因此成了工作狂。對於外界傳出家族與陽明海運有關，他也澄清：「我也希望我擁有『陽明海運』或是我們擁有，但我們跟陽明一點關係都沒有。」而王陽明也希望這段影片時刻提醒自己，要成為一個更好的男人、更好的人，希望大家也能成為更好的自己。