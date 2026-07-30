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白營8席恐難維持 藍營傳出禮讓5席不分區

藍營也有反對聲浪 綠營徐國勇怒嗆：要倒閣就快提

繼725上凱道守護食安，台北市長蔣萬安近日屢談「倒閣」，引發政壇關注。有媒體今（30）日報導指出，倒閣構想並非憑空而生，已有國民黨立委研議與民眾黨合作，甚至提出藍白共推不分區立委、將前5個安全名額禮讓民眾黨的方案，藉此降低白營對國會改選後席次縮減的疑慮，爭取跨越倒閣門檻。蔣萬安近日受訪提到，已有不少立委私下與他討論倒閣，若國民黨形成共識、民眾黨也願意支持，他樂觀其成。而他昨接受專訪時，再度要求行政院長卓榮泰下台，批評行政、立法陷入僵局，更點名高雄市長陳其邁會是適合接任閣揆的人選。依《憲法》規定，立法院若由全體立委二分之一以上通過對行政院長的不信任案，行政院長須於期限內辭職，並可同時呈請總統解散立法院。若總統賴清德決定解散國會，立委將全面改選，時程允許下，也可能與年底九合一選舉合併舉行。不過，民眾黨現有8席不分區立委，若重新改選，席次能否維持存在變數，因此白營態度被視為倒閣能否成案的關鍵。而據《中國時報》今報導，一名不具名藍委表示，民進黨政府處理食安事件的態度已引發社會不滿，在目前氛圍下，藍白合作有機會通過倒閣案。但他也坦言，民眾黨勢必擔憂改選後席次減少，因此國民黨內部已開始構思合作方式。根據報導，該名藍委指出，在藍綠對決情況下，國民黨預估可取得約15席不分區立委，因此有人主張由藍白共同推出不分區名單，將前5席禮讓民眾黨，當選後再分別回歸各自黨團運作，藉此維持白營在立法院的政治實力，增加民眾黨支持倒閣的誘因。該藍委也認為，即使倒閣案通過後，賴清德選擇不解散國會，卓榮泰下台仍可能使政治氣勢轉向在野陣營，形同執政黨承認施政不力，對年底縣市長選舉，尤其藍綠差距接近的激戰選區，可能頗有影響。不過，國民黨內部對倒閣並非毫無歧見。民眾黨主席黃國昌29日就表示，近日確實有不少藍委與他聯繫，但接觸他的藍委多數都反對倒閣。民進黨秘書長徐國勇則怒批蔣萬安不務正業，並向國民黨喊話，若真要倒閣就應儘快提出，還稱一旦國會改選，「第一個倒的是韓國瑜」。