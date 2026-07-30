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檢調已介入中聯案 石崇良：沒有門神問題

中聯致癌油第三方調查報告出爐，不過，台中市長盧秀燕被問到「誰是門神」，用消去法稱不是食藥署長姜至剛、也不是行政院政務委員陳時中；也遭外界解讀暗指衛福部長石崇良。對此，石崇良今（30）日強調，個人一向「問心無愧」。致癌油案持續延燒，盧秀燕稱，有人告訴她衛福部基層反對20%以下不用下架一事，「高層是誰？誰要求20%以下不用下架？」衛福部到食藥署以上都有嫌疑。石崇良今日出席立法院衛環委員會。會前接受媒體聯訪時表示，此次油品事件處理過程就和處理疫情時一樣，是根據疫情、疫調進行修正防疫措施，7月2日發布第一層油品下架是根據106年12月就公布的違規食品下架階層處理原則、7月3日已完成下架。石崇良表示，後續7月4日專家會議針對油品事件提出20%原型油、20%以上油品第二層加工食品等也要下架。後續也根據科學證據、調查結果及風險評估進行決定。「沒有所謂門神問題」石崇良提到，現在檢調也已經介入，無論是過程中廠商責任，或行政單位責任，檢調在最後報告都會給予清楚的調查結果，「我個人一向問心無愧。」