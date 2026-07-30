台股盤中跌破 4 萬點大關，知名分析師郭哲榮（哲哲）兌現承諾，當場將名錶拿去抵押湊錢，砸下一億元大買 1,100 張元大台灣50（0050），引發網路極大震撼！不少網友好奇這位動輒出手上億、自帶超狂氣場的「郭哲榮」補充究竟是何許人也？其實他不僅是 PTT 股板紅人，更擁有極度反差的傳奇背景。

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🟡過動兒吃藥才懂專心！政大畢業翻身億萬分析師

目前擔任摩爾證券投顧投資長、綽號「哲哲」的郭哲榮，擁有國立政治大學財政系學歷，YouTube 頻道更吸引超過 136 萬訂閱者，是全台 Line 粉絲人數最多的分析師。但他過去接受媒體專訪時曾坦言，自己從小就是過動兒，直到畢業後第一次吃藥才體驗到何謂專心，因藥物副作用大而停用，反倒讓他發現「隨機漫步」的股市正好非常適合過動個性的自己

從鄉下與傳統教師家庭出身，郭哲榮靠著極強的邏輯天賦進入投資行業 20 多年，甚至曾以單季 188% 的驚人報酬率，創下經濟日報選股比賽紀錄，至今無人能破。

▲台股大盤走勢高低起伏，郭哲榮憑藉獨到選股邏輯於投資業界立足逾 20 年，曾創下單季 188% 的高報酬紀錄。（示意圖／記者李青縈攝）
▲台股大盤走勢高低起伏，郭哲榮憑藉獨到選股邏輯於投資業界立足逾 20 年，曾創下單季 188% 的高報酬紀錄。（示意圖／記者李青縈攝）
🟡網路名言預告在前！自爆曾踩大雷慘吞19跌停

常泡 PTT 股板的網友對「一切的一切預告在前面」、「跟著哲哲，財富對折」等消遣金句絕不陌生。郭哲榮自嘲個性自負，但也坦承過去曾踩過大雷，例如 10 多年前曾公開推薦「基亞」，後來該股解盲失敗慘吞 19 根跌停板，讓不少沒及時退場的粉絲套牢，這段過往讓他深刻內疚，從此立下「不推槓桿、不買正二」的原則

🟡砸億元買0050勝率極高！自律化解網路酸民批評

面對網友的酸言酸語或「跟著對折」的調侃，郭哲榮早已能泰然處之。他指出分析師本就是高壓行業，只能靠極度自律與對得起良心來面對。事實上，他過去數次在台股大崩盤之際公開砸重金買進 0050，事後均大獲全勝，這次他再次以個人資產豪賭 1 億元，不僅證明自己「說到做到」，也再次順利攻佔各大財經論壇的最熱話題。


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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...