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🟡過動兒吃藥才懂專心！政大畢業翻身億萬分析師

▲台股大盤走勢高低起伏，郭哲榮憑藉獨到選股邏輯於投資業界立足逾 20 年，曾創下單季 188% 的高報酬紀錄。（示意圖／記者李青縈攝）

🟡網路名言預告在前！自爆曾踩大雷慘吞19跌停

🟡砸億元買0050勝率極高！自律化解網路酸民批評

台股盤中跌破 4 萬點大關，知名分析師郭哲榮（哲哲）兌現承諾，當場將名錶拿去抵押湊錢，砸下一億元大買 1,100 張元大台灣50（0050），引發網路極大震撼！不少網友好奇這位動輒出手上億、自帶超狂氣場的「郭哲榮」補充究竟是何許人也？其實他不僅是 PTT 股板紅人，更擁有極度反差的傳奇背景。目前擔任摩爾證券投顧投資長、綽號「哲哲」的郭哲榮，擁有國立政治大學財政系學歷，YouTube 頻道更吸引超過 136 萬訂閱者，是全台 Line 粉絲人數最多的分析師。但他過去接受媒體專訪時曾坦言，自己，直到畢業後，因藥物副作用大而停用，反倒讓他發現從鄉下與傳統教師家庭出身，郭哲榮靠著極強的邏輯天賦進入投資行業 20 多年，甚至，至今無人能破。常泡 PTT 股板的網友對「一切的一切預告在前面」、「跟著哲哲，財富對折」等消遣金句絕不陌生。郭哲榮自嘲個性自負，但也坦承過去曾踩過大雷，例如，讓不少沒及時退場的粉絲套牢，這段過往讓他深刻內疚，從此面對網友的酸言酸語或「跟著對折」的調侃，郭哲榮早已能泰然處之。他指出分析師本就是高壓行業，只能靠極度自律與對得起良心來面對。事實上，他，這次他再次以個人資產豪賭 1 億元，不僅證明自己「說到做到」，也再次順利攻佔各大財經論壇的最熱話題。