美軍中央司令部證實，已於美東時間29日晚上8點，對伊朗發動新一輪空襲，作為對伊朗攻擊美軍位於中東基地的「有力回應」。
根據《CNN》報導，伊朗對約旦美軍基地發射多枚飛彈，惹怒美國，與沙烏地阿拉伯發起聯合空襲，打擊伊拉克境內由伊朗支持的民兵武裝組織「人民動員力量」（PMF）。
川普週三在白宮受訪時放話：「現在輪到我們了。雖然還是會看看能否達成協議，但在此之前，我們會狠狠打擊他們。」數小時後，美軍採取行動，結束了中東地區僅維持數日的短暫平靜。
隨著美軍對伊朗發動新一輪空襲， 伊朗當地媒體聲稱，南部多地再次傳出爆炸聲。
《美聯社》指出，在經歷了數日的平靜後，多條戰線再次爆發衝突，加劇了全面戰爭重燃的風險，也凸顯若想結束這場已持續5個月、衝擊世界經濟、在美國民意中越來越不受歡迎的戰爭，難度著實不低。
此外，這些陸續爆發的衝突，也可能加劇外界對美國本已捉襟見肘的彈藥庫存、將被加速消耗的擔憂，而這些彈藥儲備對於保衛美軍基地和盟友而言至關重要。
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川普週三在白宮受訪時放話：「現在輪到我們了。雖然還是會看看能否達成協議，但在此之前，我們會狠狠打擊他們。」數小時後，美軍採取行動，結束了中東地區僅維持數日的短暫平靜。
隨著美軍對伊朗發動新一輪空襲， 伊朗當地媒體聲稱，南部多地再次傳出爆炸聲。
《美聯社》指出，在經歷了數日的平靜後，多條戰線再次爆發衝突，加劇了全面戰爭重燃的風險，也凸顯若想結束這場已持續5個月、衝擊世界經濟、在美國民意中越來越不受歡迎的戰爭，難度著實不低。
此外，這些陸續爆發的衝突，也可能加劇外界對美國本已捉襟見肘的彈藥庫存、將被加速消耗的擔憂，而這些彈藥儲備對於保衛美軍基地和盟友而言至關重要。
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