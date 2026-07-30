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美國聯準會（Fed）維持利率不變，美元指數先跌後升，新台幣兌美元今（30）日早盤開貶後，一度跟著台股翻升，但隨後又回貶，目前最低探32.464元，貶值9.8分。美國聯準會決議維持利率不變，但12名決策官員中有3人持異議，主張升息1碼。聯準會主席華許形容，12名成員在決策期間進行激烈討論，市場更關注華許如何兌現他把通膨降回2%目標的承諾。華許在記者會上指出，持續5年多高於目標的通膨，不可能在9週內或僅靠1個月溫和的物價下降就能解決，聯準會絕不會動搖，將致力讓通膨回到2%的目標，但他拒絕透露下一步貨幣政策方向，僅強調委員會的決策極為重要，只要有必要且適當，將毫不猶豫地採取行動。不過，美國聯準會利率續凍，美元指數一度跌至100.78，目前反彈來到100.92附近。亞洲主要貨幣日圓兌美元今日早盤也從163.19拉回至163.53，韓元兌美元則在1435.6至1444.26震盪，離岸人民幣兌美元在6.7581至6.7619盤整。至於新台幣兌美元今日早盤以32.38元、貶值1.4分開出，並進一步下探32.4元，但隨著台股走揚，新台幣一度翻升至32.361元，升值0.5分，不過，隨後又回貶，下探32.464元，貶值9.8分。