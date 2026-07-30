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聯準會按兵不動 金價由跌翻紅飆近2%

華許重申2%通膨目標 市場解讀偏鷹派

市場降溫升息預期 聚焦美國PCE數據

白銀勁揚逾3% 鉑金、鈀金同步收高

在美國聯準會（Fed）宣布維持基準利率不變，推動美元與美債殖利率雙雙走低後，黃金價格週三（29日）由黑翻紅，盤中一度勁揚2%，創下近一週新高。現貨黃金報每盎司4101.99美元，上漲1.9%。盤中一度上漲2%，最高觸及每盎司4116.26美元，創下7月23日以來新高。美國8月黃金期貨終場小跌約0.1%，收在每盎司4036.30美元。根據路透社報導，在聯準會維持利率不變後，美元兌歐元走弱，使以美元計價的黃金對海外買家而言更具吸引力，同時美國10年期公債殖利率回吐稍早漲幅，也進一步支撐金價走勢。此次聯準會雖未調整利率，但主席華許強調，聯準會並沒有高於2%的「軟性通膨目標」，仍將致力於讓通膨回到長期設定的2%水準。市場認為，華許的發言整體基調仍偏向鷹派，也讓外界更加關注聯準會後續如何在高通膨環境下實現政策目標。獨立貴金屬交易員Tai Wong表示，儘管華許談話偏向鷹派，但貴金屬仍領漲市場，較像是聯準會按兵不動後出現的「鬆一口氣行情」。他指出，華許用詞較為嚴謹且複雜，市場未來進一步消化談話內容後，不排除對政策前景重新調整看法。根據芝商所（CME）FedWatch工具，目前市場預估聯準會9月升息機率約為64%，較利率決議公布前約81%的預期明顯下降。投資人接下來將關注31日公布的美國6月個人消費支出物價指數（PCE），希望從聯準會偏好的通膨指標中，尋找未來貨幣政策方向的更多線索。此外，市場普遍預期，本週英國央行（BOE）及日本央行（BOJ）也將維持利率不變，同時持續關注中東戰事可能推升全球通膨壓力的影響。其他貴金屬方面，現貨白銀上漲3.2%，報每盎司58.96美元；現貨鉑金上漲1.9%，至每盎司1636.10美元；現貨鈀金則上漲1%，報每盎司1281.75美元。