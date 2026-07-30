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美國職棒大聯盟（MLB）交易大限倒數計時，底特律老虎隊當家王牌、連兩屆塞揚獎得主史庫柏（Tarik Skubal）的去向成為全聯盟最矚目的焦點。老虎隊今（30）日在主場歷經11局延長大戰後，最終以9：10惜敗金鶯隊。這場比賽極有可能是史庫柏穿著老虎球衣的最後一次先發，他在7局退場時獲得全場球迷起立鼓掌，賽後受訪時感性向底特律告白。另一方面，總教練辛奇（AJ Hinch）則在記者會上直接打斷媒體提問，強硬拒絕回答任何「假設性」的交易話題。現年29歲的左投史庫柏，身為2024與2025年美聯塞揚獎得主，儘管本季曾因傷休養，至今出賽16場仍繳出防禦率2.79、116次三振的優異成績單。隨著史庫柏 即將邁入自由市場，加上老虎近期戰績低迷，外界普遍預測他將是今年交易大限前市場上最炙手可熱的頂級大物。今日迎來本季第16度先發的史庫柏在7局被換下場時，全場老虎球迷紛紛起立為他送上熱烈的掌聲與歡呼。面對可能是底特律生涯的告別秀，史庫柏賽後感性表示：「我只想活在當下。身邊有很多我無法控制的事情在發生，所以我努力保持專注。當球迷起立給我這麼大的鼓掌時，那真的很特別，我永遠都會心存感激。」史庫柏補充說：「我希望球迷們能感受到我已经為這支球隊、這座城市付出了我的一切，因為我確實這麼做了。那些掌聲我絕對永生難忘。」比起史庫柏的溫情告白，老虎隊總教練辛奇（AJ Hinch）在賽後記者會上顯得相當強硬。當一名記者試圖以「這是否影響了比賽」作為開場問及史庫柏的潛在交易時，辛奇甚至沒等記者問完就直接打斷。「我得在這裡打斷你，我真的無法去思考假設性的問題，」辛奇斬釘截鐵地表示，「如果、何時、何地真的發生了什麼，我有滿腹的話可以說，但現在花時間去討論假設性問題完全是浪費我的時間，這不是我的風格。」