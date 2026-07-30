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底特律老虎王牌左投史庫柏（Tarik Skubal）成為大聯盟交易大限前最大焦點，球團若真的決定送走這位連續兩屆美聯賽揚獎得主，交易包的核心條件也逐漸浮上檯面。根據MLB官網記者貝克（Jason Beck）指出，老虎在幾乎所有交易談判中都會優先尋找年輕投手，若交易史庫柏，至少必須換回一名具先發潛力的年輕手臂。史庫柏本季結束後將成為自由球員，老虎若無法與他完成長約，交易大限是換回最大資產的最後機會。道奇、洋基、釀酒人、光芒、勇士及費城人都被點名關注，但老虎不會只接受由遠期新秀組成的交易包，更希望得到能快速接手輪值的投手。老虎目前擁有莫爾頓（Troy Melton）、喬布（Jackson Jobe）、歐森（Reese Olson）及麥登（Ty Madden）等年輕投手，但農場系統缺乏足夠多能長期養成為先發的投手。這也是球團即使出售全聯盟頂級王牌，仍要求交易主菜必須是年輕先發的原因。對方提供的投手可以是已經登上大聯盟、仍有多年控制權的即戰力，也可以是接近升上大聯盟的頂級新秀。老虎希望在失去史庫柏後，不必完全推倒輪值重建，而是立即找到能接棒的新核心。史庫柏已連續兩年拿下美聯賽揚獎，本季傷癒復出後依舊保持頂尖壓制力，近期更完成大聯盟生涯第1000次三振。老虎不可能只用他交換一名年輕投手，預計還會要求多名具潛力的新秀，才能補足王牌離隊造成的戰力與市場價值損失。這也讓史庫柏交易變得更加困難。爭冠球隊不僅要接受他只能效力半季的風險，還必須交出年輕先發與農場資產。若多支球隊展開競價，老虎才可能得到足以影響未來數年的重磅回報。