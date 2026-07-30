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美國聯準會（Fed）決議維持利率不變，但有3名官員投下反對票、主張升息，市場解讀Fed立場轉趨鷹派，衝擊美股4大指數29日全面收黑，費城半導體指數重挫5.33%，台積電ADR也下跌4.5%。不過，台股今（30）日開盤雖一度受到利空衝擊，早盤最低跌634.53點，但隨後低接買盤積極進場，指數迅速由黑翻紅，盤中漲幅一度突破1,100點，收復4萬點關卡。截至上午9時40分左右，加權指數來到41,144點，上漲1,105點；代表中小型股的櫃買指數則維持走弱、開低震盪。權王台積電同步強勢反攻，股價上漲50元，成為推升大盤的主要動能。觀察權值股表現，台積電最多上漲40元至2240元；聯發科上漲100元，為3250元；台達電至1565元，上揚70元；鴻海最多跌6元至231元。台股昨日收在40,039.18點；美股方面，道瓊工業指數終場下跌1,153.18點、跌幅2.19%，收51,594.14點；標普500指數下跌112.63點、跌幅1.52%，收7,316.15點；那斯達克指數下跌433.97點、跌幅1.74%，收24,442.94點；費城半導體指數重挫588.19點、跌幅5.33%，收10,447.49點。市場分析指出，Fed偏鷹、美債殖利率攀升及AI族群估值修正仍是近期市場主軸，雖然台股早盤成功站回4萬點，但後續仍須觀察台積電及AI供應鏈能否持續穩盤，以及電子權值股是否帶動買盤回流，才有機會進一步化解短線賣壓。