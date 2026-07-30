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摩洛哥停發台人簽證確認函 7／20前已獲確認函者仍可前往摩洛哥

外交部出手反制：基於對等原則也暫停受理摩洛哥人的簽證申請

雄獅旅遊23日突宣布暫停銷售摩洛哥行程

摩洛哥駐日本大使館日前突暫停受理台灣旅客申請觀光入境的「簽證確認函」（VCL），導致國人暫時無法循既有管道赴摩洛哥旅遊。對此，外交部今（30）日宣布，基於雙邊交流對等原則，自即日起除專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台簽證申請，並呼籲摩方儘速恢復雙方人民正常往來，後續也將視摩國政策發展滾動調整相關簽證措施。外交部今早指出，摩洛哥駐日本大使館23日通知我國旅行業者，暫停受理我國人申請赴摩國的簽證確認函」，經查證，確認摩國政府已訓令其全球使領館暫停受理相關申請作業，不過7月20日前已獲發摩國簽證確認函的國人，依規定仍可於有效期限內持憑入境從事商旅活動。外交部表示，鑒於目前國人無法申請摩國電子簽證，預計前往當地短期商旅僅能向摩國大使館申請「簽證確認函」，摩國政府驟然採取停發措施，已對國人赴該國商旅造成障礙，並影響兩國雙邊交流。因此，外交部宣布，基於雙邊交流的對等原則，自7月30日起，除經專案核准外，暫停受理摩洛哥籍人士來台的簽證申請；同時呼籲摩國政府，應正視及維持兩國人民商旅互訪便利，早日恢復雙邊正常民間交流。外交部也將密切關注摩國政府對我國簽證措施的後續發展，並相應滾動調整摩洛哥籍人士來台簽證措施。由於台灣與摩洛哥未互設代表處，國人原須透過摩洛哥駐日使館申請VCL，取得許可後再於抵達當地機場時換發短期簽證。然而，雄獅旅遊23日突表示，暫停受理及銷售摩洛哥相關簽證與行程，已報名旅客將由專人協助轉團或退費。外交部當時就指出，已透過相關駐外館處向摩方了解情況，但尚未獲得回覆，建議近期規劃赴摩洛哥洽商或旅遊的民眾審慎評估行程，並留意後續資訊。後經摩洛哥駐日本大使館通知，自7月20日起暫停受理赴摩洛哥入境簽證函（VCL）申請，台灣旅客因此暫時無法循既有管道申辦入境文件。