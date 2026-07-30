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▲賈靜雯（右圖右）發文哀悼陳聆薇（右圖中），透露自己哭了整晚，淚崩表示：「妳真的讓我有深深的遺憾，最後沒有好好道別」。（圖／翻攝自賈靜雯IG@alyssachia）

知名化妝師陳聆薇在28日傳出病逝消息，享年56歲，讓不少曾與她合作過的藝人都感到非常不捨。據悉，她生前曾與張惠妹、江蕙、A-Lin、田馥甄、林依晨、舒淇、蘇慧倫、賈靜雯等大咖藝人合作，被稱為「天后御用化妝師」。而她的死訊公開後，A-LIN等人也紛紛發文哀悼，賈靜雯還於昨（29）日PO出黑底白字，淚崩寫下：「最後沒有好好道別…」陳聆薇在28日傳出病逝消息，個性低調的她其實已獨自對抗病魔多年，雖然很多周邊親友都知道她生病的事情，但因為她很少對外透露病情，所以許多人都以為她身體已好轉，沒想到卻傳出噩耗，讓與她合作過的藝人與工作人員都非常不捨。曾與她合作的賈靜雯也在昨日淚崩發文，坦言感到非常難受又震驚，「妳真的讓我有深深的遺憾，最後沒有好好道別…」賈靜雯回憶對方超強的化妝能力，「我會永遠記住妳的眼、妳的雙手，打造了我的幸福，好好安息，我心中永遠的大牌薇。」並PO出一張與修杰楷跟陳聆薇的合照，賈靜雯披著頭紗、修杰楷穿著西裝，似乎是兩人婚禮當天，賈靜雯難過表示：「謝謝妳，我們重要的時刻有妳，真好。妳要好好當天使喔！好愛妳。」一字一句都透露出對好友的濃濃不捨。A-Lin也不捨發文哀悼：「姐，謝謝妳留給我們的美好，一路好走！我們想妳！」林心如也難過表示：「小薇姐，一路好走。」辛曉琪也心痛寫下：「親愛的小薇，千言萬語來不及說，謝謝妳總是給我美麗，現在已不再苦痛，愛妳。」蘇慧倫感謝對方的專業與細膩，「總會在我狀況不好的時候，施展妳的催眠術，一直跟我說，妳很美，沒問題的。」不捨表示：「謝謝妳曾經陪伴我那麼多重要的時刻，會一直記得妳溫暖可愛的笑容。」陳聆薇在20年前創立「Diva Beauty」，並帶領彩妝團隊橫跨兩岸三地，曾與張惠妹、江蕙、A-LIN、Hebe田馥甄、舒淇、蘇慧倫、蔡健雅、梁靜茹、林依晨、許茹芸、周迅、Angelababy、金城武、趙又廷、張信哲、彭于晏、林宥嘉等大咖藝人合作，是非常知名的化妝師。據悉，陳聆薇告別式預計在8月6日舉行，地點則尚未公開。