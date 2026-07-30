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▲李宓表示維持身材不只要有錢，還要對自己夠狠。（圖／李宓臉書）

「資生堂千金」李宓與老公阿Q（廖振宏）於2021年8月登記結婚後陸續生下2子3女，成為五寶媽。依舊維持窈窕身材的她，近日在影片中透露「不只要有錢，還要對自己夠狠」，李宓坦言自己花在維持身材相關的費用，單次開銷大約 823萬元，每年則必須支出大約1273萬元。李宓成為五寶媽，身材卻依舊維持相當好，但也有人質疑「還不是靠整形」、「有錢誰都可以。」對此她PO出多張泳裝辣照替大家解答：「生完五寶維持好身材的代價是什麼？」李宓表示不只要有錢，還要對自己夠狠，她大方公開花在維持身材相關的開銷，包括手術、醫美、保養、健身、按摩、營養補充，再加上育兒人力等等，單次大約823萬元，每年則狂燒約1273萬元，費用相當驚人。不過李宓也直言，錢雖然能買到更好的資源，幫她換取運動與照顧自己的時間，卻無法替她流汗或重訓。對自己極度嚴苛的她，即使出國也照樣運動，一年更學上百首新舞；她堅持能走樓梯就不搭電梯、能騎 Ubike 就不搭車，絕不因勞累而取消運動。李宓列出整整84項紀律直言：「身材好的代價不只是錢，重點是要對自己夠狠！」貼文一出讓網友讚嘆：「真的要狠！還要愛自己給自己多一點me time」、「真是狠人」、「覺得讓自己開心最重要，管酸民怎麼說」、「太自律了！太強了！請收下我的膝蓋！」、「真的超級有money ，也很有運動愛美的精神厲害了。」事實上，已有5個孩子的她，曾表示仍想生第6個、第7個，直呼小孩給自己帶來的不只是負擔，而是讓她更有動力變強，自嘲：「聽起來很瘋，但這就是我。」