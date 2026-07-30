樂桃航空促銷來了！此次推出「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」活動，主打台北、高雄飛日本，或是日本飛台北、高雄享有優惠價，最低單程1580元起，今（30）日12:00開跑，優惠至8月2日23:59止，適用出發旅遊期間為2026年8月4日～12月24日。
樂桃航空（Peach Aviation）此次活動促銷開跑，主打「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」，單程新台幣1580元起，適用於今年2026年8月4日～12月24日的航班。樂桃航空今（30）日開賣，於官網可下訂。
🟡樂桃航空「輕鬆飛！樂享限時促銷」7航線優惠一覽：
▪️台北-大阪1780元起
▪️台北-沖繩1580元起
▪️高雄-大阪1780元起
▪️大阪-台北1780元起
▪️大阪-高雄1780元起
▪️東京-台北2490元起
▪️沖繩-台北1580元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
虎航機票促銷 四國家航線最低單程未稅價1199元起
台灣虎航也表示，因應昨天7月29日是「世界老虎日」，虎航也推出機票促銷活動，飛往韓國、日本、越南、泰國四個國家航線最低單程未稅價1199元起，活動促銷日期將至今（30）日23:59止。
🟡虎航「世界老虎日」機票促銷資訊一覽：
優惠日期：即日起－7月30日23:59
優惠航線：
▪️韓國航線：單程未稅1199元起
▪️日本航線：單程未稅1599元起
▪️越南航線：單程未稅1799元起
▪️泰國航線：單程未稅 2899元起
阿聯酋航空宣布推出全球首創 U-Dream 頭枕（U-Dream Headrest）
另外，阿聯酋航空也宣布又有創新設施，
推出全球首創 U-Dream 頭枕（U-Dream Headrest），為經濟艙旅客帶來全新舒適享受。
阿聯酋航空表示，這項突破性的座椅設計可於旅客睡眠或休息時提供完整的頭頸支撐，
大幅提升長途航程中的休息品質。阿聯酋航空已投入大量資源， 並陸續於旗下機隊展開安裝作業。
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▪️台北-大阪1780元起
▪️台北-沖繩1580元起
▪️高雄-大阪1780元起
▪️大阪-台北1780元起
▪️大阪-高雄1780元起
▪️東京-台北2490元起
▪️沖繩-台北1580元起
備註：以上皆為單程未稅價
🟡本次樂桃航空「『輕鬆飛！』樂享限時促銷」訂購方式：
一、選擇促銷中的「航線」和「日期」，並點選搜尋。
二、如果適用航班的票價上顯示「SALE」標記，則表示此為促銷航班且尚有座位，請選擇票價後進行購買手續。
▲本次樂桃航空機票促銷訂購方式（圖／翻攝樂桃航空官網）
虎航機票促銷 四國家航線最低單程未稅價1199元起
台灣虎航也表示，因應昨天7月29日是「世界老虎日」，虎航也推出機票促銷活動，飛往韓國、日本、越南、泰國四個國家航線最低單程未稅價1199元起，活動促銷日期將至今（30）日23:59止。
🟡虎航「世界老虎日」機票促銷資訊一覽：
優惠日期：即日起－7月30日23:59
優惠航線：
▪️韓國航線：單程未稅1199元起
▪️日本航線：單程未稅1599元起
▪️越南航線：單程未稅1799元起
▪️泰國航線：單程未稅 2899元起
阿聯酋航空宣布推出全球首創 U-Dream 頭枕（U-Dream Headrest）
另外，阿聯酋航空也宣布又有創新設施，
阿聯酋航空表示，這項突破性的座椅設計可於旅客睡眠或休息時提供完整的頭頸支撐，