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《輝夜姬》藤原千花、四宮輝夜攜手來台

▲《小原好美 FAN MEETING 2026 in Taipei feat. 古賀葵》將於10月3日在台北三創Clapper Studio舉辦，當天分為上午、下午兩場。（圖／梵思娛樂提供）

VVIP可獲雙人親簽明信片 票價1980元起

▲小原好美曾為《輝夜姬想讓人告白》藤原千花、《無職轉生》洛琪希等人氣角色配音。（圖／梵思娛樂提供）

小原好美（こはら このみ）小檔案

▲古賀葵在《輝夜姬想讓人告白》中飾演女主角四宮輝夜，這次將首度與小原好美一同前往海外舉辦見面會。（圖／梵思娛樂提供）

古賀葵（こが あおい）小檔案

🟡《小原好美 粉絲見面會 2026 feat. 古賀葵》活動資訊

《小原好美 粉絲見面會 2026 feat. 古賀葵》將於10月3日在台北登場！這是日本人氣聲優小原好美連續第三年來台與粉絲相見，這次更邀請好友古賀葵擔任特別嘉賓，兩位《輝夜姬想讓人告白》的主要聲優首度攜手前往海外舉辦活動，讓許多粉絲相當期待。見面會門票已經開賣，心動的粉絲快搶票！小原好美曾為《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》藤原千花、《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》洛琪希，以及《街角魔族》吉田優子等人氣角色配音，其中，她所飾演的藤原千花個性活潑又難以預測，動畫中的「書記舞」更曾掀起模仿熱潮，成為作品最具代表性的名場面之一。本次見面會特別邀請古賀葵一同登台，古賀葵在《輝夜姬想讓人告白》中聲演女主角四宮輝夜，與小原好美在作品及活動中累積深厚的默契，這次是兩人首次一起在台北舉辦見面會，預計將分享配音幕後故事及好友間的趣味互動。《小原好美 粉絲見面會 2026 feat. 古賀葵》將於2026年10月3日星期六，在台北三創生活園區5樓Clapper Studio舉行，小原好美過去曾多次來台舉辦活動，親切互動與可愛反應讓台灣粉絲留下深刻印象。迎接連續第三年的台北見面會，主辦單位也規劃多項近距離互動特典。本次門票分為VVIP票3880元、VIP票2980元及一般票1980元，全場採對號入座，購買VVIP門票的粉絲，可獲得小原好美與古賀葵雙人親筆簽名、親自遞交的限定明信片；VIP門票則包含小原好美親筆簽名親遞明信片，一般票也可獲得紀念明信片一張。■出生地：日本神奈川縣■生日：1992年6月28日■年齡：34歲■星座：巨蟹座■職業：聲優、演員■所屬事務所：大澤事務所■興趣：散步■專長：製作飾品■藤原千花《輝夜姬想讓人告白》■洛琪希·米格路迪亞《無職轉生～到了異世界就拿出真本事～》■吉田優子／夏美子《街角魔族》■水野茜《月色真美》■羽衣拉拉／銀河天使《星光閃亮☆光之美少女》■庫克莉《咕嚕咕嚕魔法陣》■出生地：日本佐賀縣■生日：1993年8月24日■年齡：32歲■星座：處女座■職業：聲優■所屬事務所：81 Produce■興趣：探訪古民宅、神社■專長：爵士鼓演奏■四宮輝夜《輝夜姬想讓人告白》■古見硝子《古見同學有交流障礙症》■派蒙《原神》■艾兒／莊嚴天使《開闊天空！光之美少女》■金城天空《天使的3P！》■由衣《天穗之咲稻姬》📌日期：2026年10月3日（六）📌地點：台北三創生活園區5樓Clapper Studio📌活動票價：VVIP票3880元、VIP票2980元、一般票1980元📌售票平台：KKTIX、全台全家便利商店FamiPort