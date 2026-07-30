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紐約洋基先發輪值並非交易大限最迫切的缺口，但為了終結自2009年以來的世界大賽冠軍荒，美媒認為球團仍應全力爭取底特律老虎王牌史庫柏（Tarik Skubal）。《The Athletic》記者羅森索（Ken Rosenthal）指出，洋基已成為關注史庫柏的爭冠球隊之一；若完成交易，這位連續兩屆美聯賽揚獎得主，甚至能直接成為洋基季後賽首戰先發。洋基目前真正需要的是後段牛棚與右打火力。賈吉（Aaron Judge）、貝林傑（Cody Bellinger）與史坦頓（Giancarlo Stanton）都受到傷勢影響，其中貝林傑因二級腿後肌拉傷，預計缺席4至6週；交易市場上的優質右打者又相當有限，讓洋基補強難度提高。洋基現有輪值包括柯爾（Gerrit Cole）、佛萊德（Max Fried）與史利特勒（Cam Schlittler），整體深度不差，但史庫柏的等級仍高出一截。他本季15場先發繳出7勝5敗、防禦率2.70與3.0的bWAR，即使季初曾因左肘問題進入傷兵名單，復出後仍保持頂尖壓制力。若史庫柏加入，洋基不只可打造聯盟最具深度的季後賽輪值，也能將原本的先發投手移往牛棚，間接補強後援戰力。到了短期系列賽，史庫柏更可能排在柯爾與佛萊德之前，直接扛下首戰先發。史庫柏可能是今年交易市場最具影響力的球員，老虎若決定出售，勢必要求年輕先發投手與多名優質新秀。洋基陣中包括史賓塞．瓊斯（Spencer Jones）、沃爾普（Anthony Volpe）等年輕資產，都可能被其他球隊視為主要籌碼。