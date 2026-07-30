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熊本強震增至17死、6人OHCA 仍有1人失聯

AEON Mall爆炸釀5死 仍有民眾受困

日本製紙工廠煙囪倒塌 8人罹難

高溫避難生活艱辛 居民：沒水連廁所都不能沖

災區仍須防範餘震 復原工作持續進行

日本熊本縣28日下午發生最大震度7強震後，災情持續擴大。熊本縣政府30日上午公布最新統計，地震已造成17人死亡、6人呈現心肺停止（OHCA），另有至少1人失聯，搜救行動仍在持續進行。其中，嘉島町AEON Mall熊本爆炸事故及日本製紙八代工廠煙囪倒塌事故，是目前傷亡最嚴重的兩起事件，合計已造成13人死亡。綜合日本放送協會（NHK）、共同社等日媒報導，熊本縣30日上午召開災害對策本部會議表示，截至上午9時30分，全縣已有17人死亡、6人呈現心肺停止狀態，另有至少1人仍下落不明，相關搜救工作持續進行中。另一方面，日本官房長官木原稔稍早在記者會表示，根據警方截至上午6時30分掌握的資料，目前共有28起死亡案件仍在確認是否與此次地震有直接關聯。木原強調，這項數字主要是為了讓社會大眾快速掌握災情規模，最終死亡人數仍須待相關單位完成調查認定。他也指出，距離地震發生已超過40小時，黃金救援時間正快速流逝，政府將持續以搶救人命為最優先目標，全力投入搜救工作。嘉島町大型購物中心AEON Mall熊本在強震後發生爆炸，截至目前已有11人從建築物內救出。熊本縣表示，其中5人不幸死亡、1人呈現心肺停止，另有5人受傷；搜救人員目前仍持續搶救1名受困民眾，事故現場的搜救工作尚未結束。AEON Mall爆炸被認為是此次震災中最嚴重的單一事故之一，警方及消防單位仍持續調查爆炸原因，先前官方曾透露，不排除與地震造成瓦斯外洩有關，但真正原因仍待進一步釐清。另一處重大災情發生在八代市日本製紙八代工廠。地震造成廠區煙囪倒塌，截至目前已有10人獲救，其中8人不幸罹難、2人受傷，另有1人仍失聯，搜救人員持續在現場搜尋。八代市另有3人死亡，甲佐町有1人死亡。冰川町則有5人處於心肺停止狀態。目前全縣共開設415處避難所，已有1萬467名民眾撤離安置；停電戶數則降至約2萬2950戶，但部分地區仍持續停水，生活機能尚未恢復正常。除了人員傷亡外，災區居民也面臨高溫與停水、停電帶來的生活壓力。熊本縣多地30日仍持續停電、停水，自衛隊派出的供水車前大排長龍，不少民眾攜帶水桶、寶特瓶排隊取水。在最大震度7的冰川町，一名來自八代市、77歲的婦人表示，由於家中沒有自來水，「現在最大的困擾就是廁所不能沖水，這麼炎熱的天氣，如果沒有水，真的沒辦法生活。」當地龍北東小學目前收容超過100名避難民眾。考量連日高溫，避難者並未集中在沒有空調的體育館，而是安排入住有冷氣的教室過夜。一名63歲男性上班族表示，雖然睡在教室地板上仍讓腰痠背痛，但至少有冷氣，不必忍受酷暑，已經相當感激。熊本縣政府表示，目前各地仍持續進行搜救、災損清查及基礎設施修復工作，同時協助受災民眾安置與物資供應。由於災區餘震尚未完全停止，官方再次呼籲民眾避免進入受損建築物，並隨時留意最新防災資訊，在確保自身安全的前提下配合各項救災措施。