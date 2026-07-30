Google Maps近日卻傳出災情，國外有用戶發現，地圖上原本用來判斷道路壅塞程度的綠色、橘色及紅色線條突然全部消失，即使已經開啟「路況」圖層，畫面仍只剩下灰色道路，無法快速掌握周邊塞車狀況。Google已證實這是系統異常，並宣布修復程式已經部署。
Android、iPhone及電腦版都中招
根據外媒《Android Authority》報導，這次問題並非發生在單一手機品牌或作業系統，而是同時影響Android手機、iPhone以及電腦瀏覽器版Google Maps。受影響的用戶開啟即時路況圖層後，原本代表車流狀況的綠色、黃色、橘色及紅色道路標示全部消失，整張地圖看起來異常順暢，可能讓駕駛誤以為前方道路沒有塞車。
這次Bug主要影響路況顏色的顯示，Google Maps背後的即時交通資料並未完全失效，包括道路封閉、施工資訊及導航路線計算仍可正常運作。部分用戶輸入目的地並開始規劃路線後，導航路線上的交通顏色也會暫時重新出現，顯示系統仍掌握道路車流，只是無法在地圖總覽模式中正常呈現。
有用戶嘗試關閉再開啟路況圖層、切換無痕模式、更換Google帳號，甚至清除App快取與資料，但都無法排除問題，外界因此研判異常可能來自Google伺服器端，而非個別手機或App設定錯誤。
Google證實是Bug 修復程式已部署
Google隨後證實，已掌握Google Maps即時路況顯示異常，並且完成修復程式部署。Google表示，多數地區的交通路況顏色應已恢復正常，不過修復需要一些時間才能套用至全球所有用戶，少數裝置可能仍要等待數小時。若Google Maps目前仍看不到即時路況顏色，用戶可先完全關閉App後重新開啟，或稍後再次查看；由於官方並未要求安裝特定版本，現階段不必急著刪除App或重設手機，等待伺服器端修復生效即可。
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根據外媒《Android Authority》報導，這次問題並非發生在單一手機品牌或作業系統，而是同時影響Android手機、iPhone以及電腦瀏覽器版Google Maps。受影響的用戶開啟即時路況圖層後，原本代表車流狀況的綠色、黃色、橘色及紅色道路標示全部消失，整張地圖看起來異常順暢，可能讓駕駛誤以為前方道路沒有塞車。
有用戶嘗試關閉再開啟路況圖層、切換無痕模式、更換Google帳號，甚至清除App快取與資料，但都無法排除問題，外界因此研判異常可能來自Google伺服器端，而非個別手機或App設定錯誤。
Google證實是Bug 修復程式已部署
Google隨後證實，已掌握Google Maps即時路況顯示異常，並且完成修復程式部署。Google表示，多數地區的交通路況顏色應已恢復正常，不過修復需要一些時間才能套用至全球所有用戶，少數裝置可能仍要等待數小時。若Google Maps目前仍看不到即時路況顏色，用戶可先完全關閉App後重新開啟，或稍後再次查看；由於官方並未要求安裝特定版本，現階段不必急著刪除App或重設手機，等待伺服器端修復生效即可。