為了減輕非自願離職失業勞工的家庭經濟重擔，勞動部宣布新制於 8 月 1 日正式上路！原「失業勞工子女就學補助」更名為「失業勞工在學子女生活扶助金」，不僅高中職至大專院校均有補助，符合特定條件更可加碼 20%，若搭配教育部私大減免，單一子女最高可領取高達 5 萬 1100 元，大幅紓解開學壓力。
🟡 八月一日新制上路！失業勞工子女最高領逾5萬元
凡是非自願離職失業，且子女就讀國內高中職或大專院校（具備正式學籍）的勞工均可提出申請。新制各學年度補助金額如下：
公立高中職（含五專前三年）： 每學期 4000 元。
私立高中職（含五專前三年）： 每學期 6000 元。
公立大專校院（含五專後二年）： 每學期 1 萬 5000 元。
私立大專校院（含五專後二年）： 每學期 2 萬 6000 元。
🟡 符合兩條件加碼二成！私大生最高領5萬1100元
若申請人屬於「獨立負擔家計」（如配偶死亡、失蹤、離婚、受家暴已提訴訟、配偶身心障礙或罹患重大傷病無法工作等），或是家中有 2 名以上子女同時就讀大專校院且符合補助規定者，核給基準將額外加碼 20%。
此外，若子女就讀私立大學，除了先享有教育部「私大減免」直接折抵學雜費 1 萬 7500 元外，符合加碼資格的家長可再領取 3 萬 1200 元生活扶助金，再加上地方政府或特殊身分相關津貼，單一子女最高可疊加領取高達 5 萬 1100 元。
🟡 申請需備齊4項證明！有疑問可撥打1955專線
欲申請補助的民眾，需提前備齊以下 4 項證明文件：
1. 失業勞工在學子女生活扶助金申請書
2. 戶口名簿影本
3. 子女加蓋學期註冊章之學生證正反面影本
4. 申請人金融機構存摺封面影本
受理申請期間將配合各級學校開學日程辦理，詳細開放日程依勞動部最新公告為準；民眾若有疑問，可隨時撥打勞動部免付費服務專線 1955 進行洽詢。
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凡是非自願離職失業，且子女就讀國內高中職或大專院校（具備正式學籍）的勞工均可提出申請。新制各學年度補助金額如下：
公立高中職（含五專前三年）： 每學期 4000 元。
私立高中職（含五專前三年）： 每學期 6000 元。
公立大專校院（含五專後二年）： 每學期 1 萬 5000 元。
私立大專校院（含五專後二年）： 每學期 2 萬 6000 元。
若申請人屬於「獨立負擔家計」（如配偶死亡、失蹤、離婚、受家暴已提訴訟、配偶身心障礙或罹患重大傷病無法工作等），或是家中有 2 名以上子女同時就讀大專校院且符合補助規定者，核給基準將額外加碼 20%。
此外，若子女就讀私立大學，除了先享有教育部「私大減免」直接折抵學雜費 1 萬 7500 元外，符合加碼資格的家長可再領取 3 萬 1200 元生活扶助金，再加上地方政府或特殊身分相關津貼，單一子女最高可疊加領取高達 5 萬 1100 元。
🟡 申請需備齊4項證明！有疑問可撥打1955專線
欲申請補助的民眾，需提前備齊以下 4 項證明文件：
1. 失業勞工在學子女生活扶助金申請書
2. 戶口名簿影本
3. 子女加蓋學期註冊章之學生證正反面影本
4. 申請人金融機構存摺封面影本
受理申請期間將配合各級學校開學日程辦理，詳細開放日程依勞動部最新公告為準；民眾若有疑問，可隨時撥打勞動部免付費服務專線 1955 進行洽詢。