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▲泰國知名YouTuber「Hlun Solo」形象清新樂觀，臉書擁有近300萬名粉絲。（圖／翻攝Hlun Solo臉書）

主打獨自旅行與平價旅遊的泰國知名YouTuber「Hlun Solo」，本名Bawontat Pengsuk，日前在喬治亞首都第比利斯失聯超過兩週，當地警方於昨（29）日在一間飯店內發現其遺體，得年27歲。Hlun Solo在泰國擁有高度知名度，臉書追蹤人數約297萬，YouTube頻道也累積近百萬名訂閱者，死訊傳出震驚大批粉絲。綜合外媒報導，Hlun Solo於7月9日前往喬治亞，原訂拍攝新的旅遊影片，並為其單人旅行系列蒐集素材。他最後一次與家人及合作廠商聯繫是在7月13日，之後電話與其他通訊方式均無回應。因為久未取得聯繫，家屬於7月28日向泰國外交部求助，並公開呼籲外界協尋，但不幸於昨（29）日由喬治亞警方證實，已在第比利斯一間飯店房間內尋獲Hlun Solo遺體，並依當地法律程序展開調查。目前官方尚未公布確切死因，也未確認案件是否涉及外力、意外或其他因素。泰國外交部先前表示，已與喬治亞相關單位、泰國名譽領事及當地泰國志工網絡合作，協助家屬掌握情況並處理後續事宜。Hlun Solo成長於泰國加拉信府的貧困家庭，父親過世後由祖母撫養，完成高中學業後曾進入工廠工作，之後憑藉獎學金考入朱拉隆功大學，畢業後，他選擇擔任YouTuber，藉著臉書、YouTube等社群平台分享獨自背包、節省旅費的豐富經驗，以真誠且樂觀的形象受到觀眾喜愛，但如今生命卻驟然停在27歲，令人深感不捨。