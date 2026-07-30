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王彥程92球打卡下班 被柳賢振慘虧

韓職韓華鷹王牌王彥程，昨日面對樂天巨人先發七局用92球、僅失2分優質先發退場，回到休息室時，與他感情很好的老大哥、韓國傳奇名投柳賢振，用另類方式鼓勵他，不僅比出「這樣就結束了？」手勢、還示意他再上去丟1局，王彥程本人賽後接受EAGLES TV訪問時，也親曝兩人互動過程。王彥程前一場對起亞虎主投7局飆7K失2分，收下本季第8勝，也打破台灣球員在韓職最多勝投紀錄，昨天面對樂天巨人，雖然開局就遇到亂流丟分，但隨後穩定下來，最終花費92球一路投到7局結束才退場。退場後，王彥程剛坐回板凳休息，畫面就拍到老大哥柳賢振盯著他，還攤手做出「92球就結束了？」手勢，隨後比著場上，要他再上去繼續丟，隨後才走到王彥程身旁拍拍他，恭喜他連續2場優質先發表現。王彥程後來接受EAGLES TV訪問時，也回應兩人互動，「他用眼神跟表情說...這樣這樣（示意繼續丟），但好像92顆吧，不太能再（投）」實際上，王彥程今年加盟韓華鷹後，不僅受到球迷歡迎、封為「王女婿」，也受到隊友喜愛，不僅出賽前投手群會一起用中文喊聲「加油！」，柳賢振也很照顧小老弟，練投時再後面幫忙抹新球、也介紹他給其他人認識。看到一代傳奇柳賢振與王彥程的有趣互動，球迷都笑說，「柳胖超像日本版的大谷」、「表現太棒了，整個人氣都不一樣了！」、「跟柳哥講話還敢坐著啊？ 還不起立站好XD」