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▲「寶桑小町」建物室內空間廣達46坪，保留了日式官舍的設計，圖為共用休憩空間。（圖／雲品國際提供）

空間規劃專為女性打造 公共休憩區也滿是日式風情

▲雲品國際的「寶桑小町」是首創「限女性入住」的日式文創青年旅館，開幕優惠平日每床每晚688元起。（圖／雲品國際提供）

煙波飯店旗下Buffet品牌「莫內饗宴」 邀首爾名廚設計3款新甜點

▲煙波飯店旗下Buffet品牌「莫內饗宴」 ，邀請首爾漢南洞精品甜點「Raison D'être Dessert」創辦人陸佳泳，設計3款新甜點。（圖／煙波集團提供）

雲品國際公布，再度推出全新旅宿品牌「寶桑小町」，該品牌建築前身為具備深厚人文底蘊的台東女中校長宿舍，基地佔地達200坪，擁有獨立的日式庭院老樹與心型水池。雲品表示，鎖定台東的女性獨旅與閨蜜旅遊市場，將其打造為全台首創「限女性入住」的日式文創青年旅館，規劃10個女性專屬床位，開幕優惠平日每床每晚688元起，週末假日每床每晚888元起，於8月1日正式營運。雲品國際提到，「寶桑小町」 (Komachi by Machiya Posong) 品牌命名特別汲取日本平安時代傳說中的絕世美女「小野小町」為靈感，她不僅是著名的「六歌仙」之一，更是才華洋溢且優雅自信的女性代名詞。雲品透過「小町」（こまち）一詞在日文中意指「當地美女」的內涵，將台東女性獨旅的全新空間命名為「寶桑小町」。雲品國際總經理丁原偉表示，寶桑町屋自營運以來，以「在歷史裡過一晚」的獨特體驗獲得市場高度認同，營運首月即達成獲利目標。「寶桑小町」建物室內空間廣達46坪，保留了日式官舍特有的通透感與大器格局。內部空間規劃為女性旅人量身打造，除了上下舖床型皆配置獨立置物櫃以確保隱私性，更設有寬敞的公共休憩區，擺設日式茶几、座椅與柔軟的懶骨頭沙發，並配置簡易的梳洗空間，浴室則與「寶桑町屋 Machiya Posong」的女性淋浴間共用。雲品國際補充，這座充滿歷史韻味的女性專屬空間，將提供完整的安全感與私密性，希望讓旅人在近百年的老屋中，伴隨庭院綠影與微風，以最自在的姿態感受靜謐時光。煙波國際觀光集團旗下頂級Buffet品牌「莫內饗宴」又有新活動，此次攜手首爾漢南洞精品甜點「Raison D'être Dessert」，特邀創辦人陸佳泳（노가영）主廚來台，以莫內名作《吉維尼花園》為謬思，將法式繁花與頂級職人甜藝優雅揉合，傾力打造三款限定藝術甜點。這場為期半年的夢幻聯名將於8月登場，由「新竹莫內饗宴」與8月17日開放試營運的「嘉義莫內饗宴」共同接力推出。