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陳時中稱20％標準是專家建議 蔣萬安：台中、高雄都反對

中聯致癌油品流入市面，台北市政府今（30）日開設食用油健康諮詢門診，市長蔣萬安表示，家長擔心自己與孩子曾食用問題油品，但至今仍未獲得中央明確說明，因此北市府決定提供專業諮詢窗口，並喊話「中央不做，地方來做」。針對致癌油引發食安疑慮，蔣萬安今受訪表示，毒油事件發生一個多月，民眾仍不清楚油品為何出現苯駢芘超標？影響範圍多大？以及可能對人體造成哪些影響？上周教育局與家長代表見面時，也有家長比對政府公布的產品名單後，擔心自己平時曾食用相關產品，更憂心孩子可能吃下不少問題油品。蔣萬安指出，北市府因此規畫食用油健康諮詢門診及資訊窗口，讓有疑慮的家長、學童與市民獲得專業說明，希望協助解答健康疑慮。他強調，中央至今未能提供清楚答案，地方政府只能主動補位。針對行政院政務委員陳時中表示，當初訂定含量20％以上才下架的標準是依專家建議，但坦言未充分考量執行性，蔣萬安回應，各地方政府不分藍綠都曾對20％標準提出質疑並表示反對，包括台北、高雄及台中市，因此地方政府第一時間採取全面、預防性擴大下架措施。