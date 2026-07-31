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▲HAHABABY服務條款中有列出「智慧財產權宣告」。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

▲HAHABABY多款衣褲與日系品牌相似，有抄襲嫌疑，但目前尚未被任何日牌正式提告。（圖／翻攝自HAHABABY官網）

百萬網紅蔡阿嘎的老婆二伯（李佩潔）創立的服飾品牌HAHABABY因抄襲風波遭炎上，他們28日才出面致歉，宣布會下架「引起討論的商品」，但仍持續遭到抨擊。最近又有民眾發現，其實HAHABABY官網有列出「智慧財產權宣告」，呼籲大家尊重智慧財產權，他們若被抄襲，將請律師求償，可見HAHABABY其實也很明白抄襲的可惡程度，被網友狠酸是知法犯法。HAHABABY官網的服務條款中，明定多項約定與細則，其中就包含「智慧財產權宣告」。文中寫道：「HAHABABY -ははベビー網站上所有内容，包括但不限於文字、資訊、圖像、著作、圖片、檔案、資料、網站架構、網站畫面的安排、網頁設計及產品設計（包括任何及所有相關的附屬材料）均屬於hahababy-ははベビー及其授權者，並且受到版權法和外觀設計專利保護。」HAHABABY呼籲大眾，在沒有得到他們明確書面協議的情況下，不得使用任何設計，更喊話：「尊重智慧財產權是您應盡的義務，如有違反，您應對本公司及（或）其他權利人負損害賠償責任。」此言目的就是想嚇阻抄襲者，怎料HAHABABY如今才是深陷抄襲指控的加害人。網友們因此看不下去，在社群上發文調侃：「看到這段我真的是笑了」、「只有我能抄襲別人，別人抄襲我們就提告」、「真的是抄出優越感了呢」、「做賊的喊抓人」。另外，也有內行網友指出：「其實在台灣叫著作權法不是版權法」，表示HAHABABY公告包含錯誤內容。事實上，台灣確實沒有「版權法」，管理版權問題的正式法條名稱是《著作權法》。另外，雖然產品設計圖（平面圖紙）屬於著作權，但實體產品的造型設計（實用物品的外觀），在許多法域的實務上，原則上不受著作權法保護，這或許也是HAHABABY敢模仿日系品牌造型、花紋的原因。