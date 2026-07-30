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無人機預算頻遭刪 特別條例立院卡關

無人機產業預算已執行 追回並不合理

無人載具條例正在立法院審查，經濟部今（30）日在臉書發文表示，近期外界質疑行政院違法編列無人機預算，但事實上許多計畫已經核定，持續執行跨年度計畫，並點名立法院不通過特別預算，年度預算又不給錢，「無人機產業怎麼發展？」立法院日前刪除國防部特別預算中涉及無人機及反制無人機系統預算，行政院隨後提出《國防自主無人載具採購特別條例》草案，規劃於2026年至2031年間，以特別預算方式編列2,100億元，但因與國民黨、民眾黨所提版本無法取得共識，27日經8小時審查，最後各版本無共識全部送政黨協商。再者，經濟部認為，在野黨所提出的《國防自主無人載具科技發展及採購條例》草案，攸關於無人機產業發展部分，在2025年已訂定為期6年的「無人載具產業發展統籌型計畫」，經費需求約442億元，應該支持院版條文；國民黨日前便放話，要把已經執行的「無人載具產業發展統籌型計畫」預算刪除，後續再改為全數凍結，企圖推翻既有計畫。經濟部今日在臉書表示，許多無人機相關計畫都是已核定、持續執行的跨年度延續性計畫，依《預算法》第54條規定，在年度預算完成審議前，既有計畫可依法持續執行，舉例像是2024年至2027年的「亞洲無人機創新中心發展計畫」三讀通過並執行、2025年至2026年的「無人機飛行系統國產自主關鍵技術計畫」也已核定，相關核定文件與執行情形，都可在網路公開資料查詢。經濟部嗆聲，原先支持計畫執行，「特別預算不通過，年度預算又不給錢，無人機產業怎麼發展」，甚至要回收前7個月已執行的經費，根本不合理，強調無人機產業競爭的是技術、人才與時間，更肩負打造非紅供應鏈的重要任務；若跨年度計畫無法穩定推進，不僅影響研發與產業布局，也將衝擊企業投資、人才恐將流失及影響整體產業發展。