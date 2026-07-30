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▲隋棠發文分享與髮型師的小互動。（圖／翻攝自隋棠IG@suitangtang）

女星隋棠近日因在實境節目《請世界吃桌》中，突然提出要跟千千換工作，到後廚當「水腳」，而遭疑是在強迫對方，雖然千千親自出面澄清，但部分網友依然不買帳。而今（30）日，隋棠在該事件過後首發聲，曬出雲朵照分享跟髮型師的暖心小互動，「這樣的小時刻，讓我們看到愛的形狀。」隋棠今日在IG曬出雲朵照，分享拍新戲時與髮型師的小互動，透露對方突然拿出一個小袋子，裡面裝的是一些隋棠平時用的化妝品，「我還沒搞清楚什麼狀況時，她說：『Naomi幫我準備好要帶給妳背著用的』。」隋棠也解釋Naomi就是她平時的髮型師兼好友，但自己不知道他們兩人認識。而這個暖心的瞬間，也感動了隋棠，「常是這樣的小時刻，我們看到愛的形狀，常是這樣的人，讓我們擁有穩定而自由的内核。」認為可以呼吸、有心跳、可以盡情感受每一天，最為平凡珍貴。最後她祝福每個人：「願大家都平安、穩定、健康、幸福，珍惜擁有的一切看似微小的事物。」並為最近發生大地震的日本熊本祈福。回顧事件起源，擔任總召的隋棠在第一場澳洲雪梨辦桌活動後，突然表示想跟千千交換職位，第二站改到後廚當「水腳」。千千一開始同意自己熊本站可以到外場工作，但希望後面的美國紐約站可以再和隋棠換回來，因為她英文不好，擔心表現不佳。怎料隋棠認為，職位固定後就不要再交換，導致協調一度陷入僵局，這才出現隋棠欺負千千的說法。