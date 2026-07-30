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議員指不當管教非單一園所個案 要求徹查夏莉絲體系

夏莉絲拿蔣萬安家族照宣傳 議員要求蔣萬安說明

台北市夏莉絲私幼爆發虐童案，教育局日前完成行政調查，裁處2名違法教保員終身不得任職、各罰60萬元，並廢止園方設立許可，連同相關裁罰累計235.2萬元。不過，議員與受害家長今（30）日再度召開記者會，質疑事件恐非單一園所個案，要求市府全面徹查該體系旗下其他場所，並追究該校管理階層責任。對此，市長蔣萬安回應，一貫採取「從嚴、從重、從速」處理。面對議員和受害家長的質疑，蔣萬安今回應，市府對本案一貫採取「從嚴、從重、從速」原則，已用最快速度完成調查、撤銷營業許可，並裁處2名涉案教保員終身不得任教及重罰235.2萬元。蔣萬安表示，已要求教育局持續向家長說明，市府2周前也已提供心理、法律諮詢及後續安置等協助。然而，面對記者追問，台北市府未來有可能比照基隆模式來獨立對幼兒園提告嗎？蔣萬安未回應。議員簡舒培今指出，夏莉絲體系除遭撤照的中正分園外，其他幼兒園、托嬰中心及補習班也接連傳出疑似不當對待幼童，質疑市府僅處分單一園所，恐只是「斷尾求生」。多名議員與受害家長要求市府全面徹查整個體系，追究負責人、執行長及園長等管理責任。受害家長也發布聯合聲明，認為除了直接施暴的教保員外，負責人、執行長及園長等管理者也應出面負責。議員陳賢蔚另質疑，市長蔣萬安過去曾致函感謝園方，要求他說明與園方管理階層的關係，並交代市府是否能真正全面徹查。