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台北市私立夏莉絲國際幼兒園虐童案延燒，如今再被爆出相關托嬰中心有3名教保員也被兒虐。對此，受害家長今（30）日發出聯合聲明，直呼真正該負責的園長本人，竟僅以「知悉未通報」一項被裁罰6萬元，無異抓小放大。更指該連鎖體系從2024年起有疑似不當對待申訴，但園方屢以「不信任」為由推託、拒絕。2024、2025疑似親自不當對待幼兒者，即為現任園長徐靖喻，要求私幼負責人、執行長、園長三位管理者出面道歉，教育局應全面徹查。受害家長說，仁愛校遭廢止設立許可、2名教保人員終身不得再從事教保工作並各罰60萬元，及後續幼兒轉園、心理輔導、法律諮詢等協助，他們表示肯定與感謝。家長將可調閱之監視器影像幾近全部檢視後確認：本案並非個別教保人員一時失控，而是一套自晨間點心、大肌肉活動、午餐、午睡到下午放學，每日反覆執行的處罰流程；此等行為在無聲或快轉檢視下極易被忽略，故得以長期掩蓋。既是每日照跑的流程，問題核心即不在單一老師，而在訂定規則、實際管理之人。然本次裁處，通篇僅見「2名行為人」與「負責人」——實際管理園務的園長與執行長，自始至終未被具名。園方固然因超收費用、師生比不符、未依規定通報等多項違規而遭裁罰，但真正該負責的園長本人，竟僅以「知悉未通報」一項被裁罰6萬元，執行長更無任何處分。園長與執行長明明是這套處罰制度的源頭，最後對源頭的責任卻只有輕輕一筆6萬元，無異抓小放大。家長表示，接獲之資訊，本連鎖體系實際管理者為執行長與園長；自2024年起旗下多間機構即有疑似不當對待之申訴，家長要求調閱監視器時，園方屢以「不信任」為由推託、拒絕。2024年、2025年疑似親自不當對待幼兒者，即為現任園長徐靖喻；相關傷勢照片、對話及陳情資料家長均留存，並曾透過1999專線陳情。園長自托嬰中心教保員，至幼兒園教保組長、園長，一路訓練教保人員，各校懲罰手法如出一轍。這不是個案泛化，而是個案標準化。家長說，7月8日經市議員召開之協調會中，家長當場要求教育局與社會局保全所有連鎖機構影像證據，社會局已然做到；就讀該體系托嬰中心之家長並回報，該中心近日已有3名教保員因不當對待遭停職。同屬市府，社會局已主動作為，教育局為何仍未主動調查？是否又須由家長自行蒐證、檢舉？家長要求，負責人、執行長、園長三位管理者，應出面負起責任，並對每一個受害家庭個別道歉；迄今受害家庭未曾接獲任一管理者之說明或道歉；教育局應落實市長「往上查沒有上限」之承諾，全面徹查園長與執行長於整個夏莉絲體系（含大安森林幼兒園及所屬補習班）之角色與責任，並比照不適任人員公告其姓名。同屬一個體系、由相同管理者經營，仁愛校因超收費用、師生比不符、進用未具資格教保人員等情節受罰，何以大安校未見相同裁處？懇請一併查明。家長們強調，我們從未、也無意攻擊全體幼教工作者；幼教產業有許多值得敬重的好老師。我們所求，僅是把應負責任的管理者查清楚、追究到底——唯有如此，才不會有下一間夏莉絲，不會有下一群受害的孩子。