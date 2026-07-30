張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》開播後持續升溫，愛奇藝台灣站將在8月3日於光點台北打造「過火公館」，讓劇迷沈浸式體驗，還能跟主角浪漫對話。張凌赫也加碼分享，和王楚然的決裂戲讓他印象最深刻，內心非常糾結。
體驗慕容家視角 愛奇藝舉辦過火活動
為讓觀眾能更加沈浸式追劇，
愛奇藝台灣站將於8月3日起於光點台北打造一間「過火公館」， 不僅能讓觀眾體驗主角們電話亭浪漫對話，將劇中場景、 劇情延伸至線下體驗，還將舉辦主題日活動，讓粉絲期待不已。
劇情太虐心！張凌赫難忘決裂戲
《這一秒過火》最新劇情中，慕容清嶧（張凌赫 飾）與任素素（王楚然 飾）好不容易破冰解開誤會，在小木屋上演甜蜜「鞦韆吻」，
更纏綿至圓房，沒想到後續卻甜到發苦。 任素素無預警遭逢喪父之痛後，決定與慕容清渝（付辛博 飾）聯手籌謀復仇計畫，要在兩人大婚典禮上進行暗殺， 不知情的慕容清嶧看到喜帖備受打擊。
未料慕容清渝大婚時遭到槍殺，預告裡慕容清嶧持槍對著任素素，悲痛質問：「昔日我遭人厭棄，
只有你要我，你愛過我嗎」、「任素素，自此恩斷義絕，再無瓜葛」 ，並親手燒毀充滿兩人甜蜜回憶的小木屋。
張凌赫受訪坦言，決裂戲讓他印象最為深刻，
他拿著槍在小木屋指著素素那場戲，內心非常糾結， 一方面是面臨哥哥離世的痛楚，另一方面是對摯愛的誤會，「 我必須在那場戲做出抉擇，究竟是原諒眼前的人， 還是替哥哥討回公道？最後還是選擇了自己離開。」 王楚然一聽忍不住吐槽回：「還把你給我的不動產（指小木屋） 給燒了！」逗笑一旁的張凌赫。
此外，張凌赫在雨夜遭親姐下令暴打的橋段，也讓王楚然印象深刻，
直言：「真的很虐！」因為劇中張凌赫早就被打暈， 並不知道王楚然最後以肉身相護，她感嘆：「 兩人有很多陰錯陽差的時刻，雙方都不知道對方為自己做了什麼。」 《這一秒過火》目前正在愛奇藝國際版熱播中。
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為讓觀眾能更加沈浸式追劇，
劇情太虐心！張凌赫難忘決裂戲
《這一秒過火》最新劇情中，慕容清嶧（張凌赫 飾）與任素素（王楚然 飾）好不容易破冰解開誤會，在小木屋上演甜蜜「鞦韆吻」，
未料慕容清渝大婚時遭到槍殺，預告裡慕容清嶧持槍對著任素素，悲痛質問：「昔日我遭人厭棄，
此外，張凌赫在雨夜遭親姐下令暴打的橋段，也讓王楚然印象深刻，