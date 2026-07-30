張凌赫、王楚然主演的《這一秒過火》開播後持續升溫，愛奇藝台灣站將在8月3日於光點台北打造「過火公館」，讓劇迷沈浸式體驗，還能跟主角浪漫對話。張凌赫也加碼分享，和王楚然的決裂戲讓他印象最深刻，內心非常糾結。

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體驗慕容家視角　愛奇藝舉辦過火活動

為讓觀眾能更加沈浸式追劇，愛奇藝台灣站將於8月3日起於光點台北打造一間「過火公館」，不僅能讓觀眾體驗主角們電話亭浪漫對話，將劇中場景、劇情延伸至線下體驗，還將舉辦主題日活動，讓粉絲期待不已。

劇情太虐心！張凌赫難忘決裂戲

《這一秒過火》最新劇情中，慕容清嶧（張凌赫 飾）與任素素（王楚然 飾）好不容易破冰解開誤會，在小木屋上演甜蜜「鞦韆吻」，更纏綿至圓房，沒想到後續卻甜到發苦。任素素無預警遭逢喪父之痛後，決定與慕容清渝（付辛博 飾）聯手籌謀復仇計畫，要在兩人大婚典禮上進行暗殺，不知情的慕容清嶧看到喜帖備受打擊。

未料慕容清渝大婚時遭到槍殺，預告裡慕容清嶧持槍對著任素素，悲痛質問：「昔日我遭人厭棄，只有你要我，你愛過我嗎」、「任素素，自此恩斷義絕，再無瓜葛」，並親手燒毀充滿兩人甜蜜回憶的小木屋。

▲《這一秒過火》王楚然（右）與付辛博聯手籌謀一場復仇計畫。（圖／愛奇藝國際版提供）
▲《這一秒過火》王楚然（右）與付辛博聯手籌謀一場復仇計畫。（圖／愛奇藝國際版提供）
張凌赫受訪坦言，決裂戲讓他印象最為深刻，他拿著槍在小木屋指著素素那場戲，內心非常糾結，一方面是面臨哥哥離世的痛楚，另一方面是對摯愛的誤會，「我必須在那場戲做出抉擇，究竟是原諒眼前的人，還是替哥哥討回公道？最後還是選擇了自己離開。」王楚然一聽忍不住吐槽回：「還把你給我的不動產（指小木屋）給燒了！」逗笑一旁的張凌赫。

此外，張凌赫在雨夜遭親姐下令暴打的橋段，也讓王楚然印象深刻，直言：「真的很虐！」因為劇中張凌赫早就被打暈，並不知道王楚然最後以肉身相護，她感嘆：「兩人有很多陰錯陽差的時刻，雙方都不知道對方為自己做了什麼。」《這一秒過火》目前正在愛奇藝國際版熱播中。

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李欣容編輯記者

畢業於世新大學新聞學系，大學時曾在美妝雜誌《大美人》實習，畢業後任職於《ETtoday》近6年，目前為《今日新聞》NOWNEWS新聞處娛樂中心記者，長期關注戲劇、名人相關動態，擅長撰寫人物專訪，在這些好看的電視劇背...