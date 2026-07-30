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金州勇士今年休賽季至今遲遲未能替當家球星柯瑞（Stephen Curry）找到新的明星搭檔，讓不少球迷感到相當失望。不過，《ESPN》知名記者斯皮爾斯（Marc Spears）近日表示，勇士並未放棄補強，真正的大動作很可能要等到2027年2月交易截止日才會發生，因此灣區球迷可以不用太操心。《ESPN》另一位資深記者溫卓霍斯特（Brian Windhorst）也認為，勇士依舊是未來值得關注的球隊，「如果現在就認定他們沒有機會補強，我認為還太早。」勇士今夏曾積極追逐多名超級球星，包括「字母哥」阿德托昆博（Giannis Antetokounmpo）、詹姆斯（LeBron James）以及布朗（Jaylen Brown），但最終皆無功而返。字母哥選擇加盟邁阿密熱火，布朗則被交易至費城76人，而詹姆斯也決定轉戰76人，讓勇士補強計畫接連受挫。對此，斯皮爾斯（Marc Spears）在灣區電台《95.7 The Game》節目中透露，勇士管理層並非沒有規劃，而是把重心放在下個球季中段，「對勇士球迷來說，最好的方式就是保持耐心，等到交易截止日前再看看會發生什麼事。」斯皮爾斯表示，「現在不是重點，真正重要的是下個球季結束前球隊會變成什麼樣子。」斯皮爾斯指出，勇士目前握有不少具交易價值的合約，包括波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）的到期合約，以及格林（Draymond Green）、巴特勒（Jimmy Butler）等人的合約，都可能成為交易籌碼。他認為，隨著賽季進行，若其他球隊決定重建或調整方向，市場將出現更多明星球員可供交易，屆時勇士更有機會完成重磅補強。除了補強不順外，勇士目前還面臨陣容老化問題。巴特勒因前十字韌帶（ACL）撕裂，目前仍在復健，預計最快要到2027年1月才能復出；而格林屆時已經年滿36歲，巴特勒同樣36歲，新加盟的中鋒霍福德（Al Horford）更將滿40歲。至於柯瑞（Stephen Curry）目前38歲，留給這位傳奇射手衝擊生涯第5座總冠軍的時間已越來越有限。除了斯皮爾斯之外，《ESPN》另一位資深記者溫卓霍斯特（Brian Windhorst）也認為，勇士依舊是未來值得關注的球隊。溫卓霍斯特表示，勇士仍擁有不少可操作的交易資產，加上柯瑞的號召力以及灣區市場的吸引力，依舊具備吸引明星球員加盟的條件：「我不知道8個月後勇士會變成什麼樣子，但如果現在就認定他們沒有機會補強，我認為還太早。」溫卓霍斯特說：「有時候事情會在短時間內出現巨大變化，就像幾週前沒有人想到76人最後能同時得到詹姆斯與布朗一樣。」目前勇士將以近乎相同的班底迎接2026-27球季。球隊上季僅拿下37勝，在西區排名第10，若想重新回到爭冠行列，交易市場的下一步操作，將成為外界關注焦點。