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閣揆、哈佛學人頻傳 陳其邁：政壇最不缺的就是謠言

酸政治口水無助食安！陳其邁：市長就是做市長的功課

台北市長蔣萬安近日拋出「倒閣」議題，並點名高雄市長陳其邁是適合接任行政院長的人選，加上資深媒體人王淺秋爆料，陳其邁卸任後可能出國唸書、當「哈佛學人」，引發外界熱議。陳其邁今（30）日受訪時強調，政壇最不缺的就是謠言，與其天天討論誰接閣揆、誰要出國，不如把市政做好，尤其面對全民關注的食安議題，更應專注制度改革，而不是陷入政治口水。陳其邁今日上午出席飛傲科技研發中心開幕活動，對於外界盛傳自己可能接任行政院長，甚至卸任後將赴美當「哈佛學人」，陳其邁直言，現在最重要的工作就是把市政做好。陳其邁表示，目前全民最關心的是食安問題，中央與地方應攜手合作，針對制度面立即檢討與改革，而不是每天討論誰要接閣揆、誰又要去哪裡，「政壇最不缺的就是謠言」。他認為，市民期待市長關心的是食安制度是否完善、法規是否需要修正，以及行政執行是否落實，而不是成天陷入政治議題，這不是市民要看到的。談到近期政壇圍繞倒閣、閣揆人選等話題持續發酵，陳其邁並未正面回應，而是再度強調，市長就是做市長的功課。他進一步提到，如果今天類似食安事件發生在高雄，「像市議員邱于軒，她就不會放過我」，一定嚴格監督市府，要求檢討行政作為，「這是不分黨派、全民共同的期待」。陳其邁最後強調，每天發表政治性言論，對解決食安問題毫無幫助，真正重要的是腳踏實地把市政做好，「做實事、做在當下，這是我對自己的要求」。