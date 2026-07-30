我是廣告 請繼續往下閱讀

行政院會今（30）日由法務部報告「毒品及毒駕防制執行概況與策進」，在院會上記者會政委季連成也提到，全面掃毒校園是重中之重，校內的部分一定尊重學校的自主權，還有師生的教授權與輔導權，這是不可干預的，在校安的部分，因教官退出學校後，學校校安工作人員越來越少，與教育部討論之後，未來的校安人員，每一個學校大概會增加到2到3位，其背景必須是軍警退休或教官回任，另也增加一般民眾可以進入校安工作，上述資格都是必須通過體力測驗與反毒培訓工作。對於校園掃毒，季連成說，學生部分分為兩個部分來談，第一是在校內的部分。一定會尊重學校的自主權，還有師生教授權還有輔導權，這是不可干預的，但在這之下，會加強第一部分是校安的工作跟輔導的工作。季連成指出，校安工作經過跟教育部反覆的討論後，因教官退出學校後，學校的校安工作人員越來越少，所以教育部新校安的政策下，在增加校安人力這個部分，與自己所提到的「第五級保全」相近地方非常多，所以教育部新校安的制度。季連成說，每個學校未來大概會增加到2到3位校安人員，背景必須是軍警退休或教官回任，另也增加一般民眾可以進入校安工作，上述資格都是必須通過體力測驗與反毒培訓工作。這些條件都具備了，學校就會聘請新的校安人員進到學校裡面，協助原來學校的教職員，負責校安或掃毒工作上協助。而在校外的部分，就是源頭打擊，季連成說明，在全國3600多個學校，找出校外9100多個治安的熱點。那這治安熱點是非常多的，包含學生容易聚集的地方，還有一些是檯面下能做黑暗事情的地點，甚至是八大行業，都會做密集的巡查。季連成強調，希望學校的反毒工作，除了要學校配合，也希望社區配合，更希望家庭配合。也就是家庭、社區跟學校三者結合在一起，共同來處理學校掃毒工作。尤其是9月開學後，現在學校我們已經讓教育部通令所有學校，在這個暑假期間開始做好所有的掃毒準備工作，等到開學後，就可以開始對學校或治安熱點進行掃毒。