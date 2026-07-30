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高市拍板食品消費稅降至1% 中低收入者實質零稅率

2029年擬推所得連動補助 作為長期制度

財源不靠舉債 政府擬檢討補助與稅制優惠

黨內意見分裂 小淵優子請辭、河野太郎公開反對

日本首相高市早苗30日正式宣布，政府將推動食品消費稅減稅方案，預計自2027年4月起實施兩年，將目前8%的食品消費稅率調降至1%，並搭配針對中低收入上班族的補助措施，實質達到「零稅率」效果。不過，政策尚未拍板便引發自民黨內激烈爭論。前數位大臣河野太郎公開反對減稅，認為在中東局勢推升物價、財政壓力加劇之際，應以定向補助取代全面減稅。根據日本放送協會報導，高市早苗30日出席自民黨臨時幹部會議時表示，支持採納自民黨稅制調查會提出的方案，自2027年4月1日起，將食品消費稅率由現行8%降至1%，為期兩年。她同時宣布，政府將針對中低收入現職勞工提供與所得連動的補助，金額相當於剩餘1%消費稅負擔，讓符合資格者實質上享有食品「零消費稅」。高市並要求黨內盡快完成意見整合，自民黨預計由稅制調查會持續協商，希望於下週完成黨內共識。這項減稅措施源自跨黨派「國民會議」提出的中期方案。根據規劃，日本政府預計於2029年度正式導入與所得掛鉤的補助制度，依個人收入及18歲以下子女人數提供差異化補助，希望減輕中低收入家庭負擔，同時改善「年收入門檻」造成民眾不願增加工時的問題。食品消費稅調降則被定位為正式制度上路前的過渡措施。未來補助金額、適用所得範圍及財源等細節，仍將持續研議。針對外界關心的財源問題，方案明確指出，不論是食品減稅或未來所得連動補助，都將避免依賴赤字國債。政府規劃透過重新檢討補助政策、租稅優惠及增加非稅收收入等方式籌措財源，並在明年度預算編列過程中敲定具體內容，同時確保地方政府財政不受影響。此外，政府也將研議如何協助無法適用進項稅額扣抵的農民，以及評估餐飲業等受政策影響較大的產業，必要時提供資金周轉等支援措施。儘管高市力推減稅政策，但自民黨內反對聲浪持續浮現。長期主張財政紀律的小渕優子因無法認同食品消費稅減稅方案，30日正式辭去自民黨稅制調查會核心幹部職務，不再參與相關政策協調工作。另一方面，前數位大臣河野太郎也向媒體表示，反對調降食品消費稅。他指出，當初提出減稅政見時，國際情勢與現在已有很大不同，受到荷姆茲海峽局勢影響，各項物價持續攀升，政府應重新評估政策，而非僅因為競選承諾就推動減稅。河野認為，降低消費稅最大的受益者往往是高所得族群，若希望真正幫助生活困難者，應透過現金補助方式，將有限財政資源優先投入低收入家庭及育兒家庭，比全面減稅更具效率與公平性。