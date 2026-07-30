8月7日將迎來二十四節氣中的「立秋」，代表炎夏逐漸進入尾聲，也象徵秋天正式揭開序幕。命理師柯柏成表示，今年立秋交節時間為8月7日19時42分26秒，也是運勢轉換的重要節點。今年犯太歲的馬、鼠、牛、兔，以及明年犯太歲的羊、狗，都應留意口舌是非及情緒管理，同時立秋節氣也有3大禁忌及6個開運方式，可以順勢迎接秋季好運。
立秋8/7登場！3禁忌千萬別犯 「火金相見」易衝動
今年立秋交節時間為8月7日19時42分26秒，農曆六月二十五。柯柏成指出，立秋是二十四節氣中的第13個節氣，自古便有「一葉知秋」之說，象徵萬物開始由生長轉向收成。雖然節氣進入秋季，但仍可能受到「秋老虎」影響，暑氣尚未完全消退，因此生活作息及飲食仍應循序調整，不宜急著進補。
柯柏成分析，2026年為丙午年，立秋後正式進入丙申月，形成命理中的「火金相見」格局。其中，火象徵急躁、擴張及曝光，申金則代表制度、決策、財務及成果，因此這段期間最忌諱情緒化、衝動爭執及倉促下決定。
他建議，此時反而適合整理制度、清理帳務、回收資源，以及完成原本規畫好的事情。秋天也是春耕、夏耘後迎來收穫的時節，更象徵因果逐漸成熟，上半年累積的努力與結果，也容易在此時逐步顯現。
立秋3大禁忌
🟡避免在交節前後與人爭吵、翻舊帳，以免引發口舌是非。
🟡不要因情緒起伏而倉促做出重大金錢或投資決策。
🟡不宜急著展開新計畫，卻放任舊問題持續累積，應優先完成既有事項。
6生肖要留意口舌是非！6招開運法一次看
依八字命理來看，立秋不只是季節轉換，更是運勢轉折的重要時刻。今年犯太歲的生肖馬、鼠、牛、兔，以及明年犯太歲的生肖羊、狗，都要特別留意口舌是非與各種變化。
柯柏成表示，「多事之秋」並非只有危機，也代表新的契機即將展開。依照命理角度，今年尚未化解的太歲影響會逐漸浮現，而明年犯太歲的生肖也會提前感受到運勢變化，因此更需要穩定心態，避免因一時衝動影響後續發展。
他認為，立秋最重要的不是急著追求新的開始，而是先收拾、整理與完成既有事務。正如古人所說「春生、夏長、秋收、冬藏」，立秋之後懂得收心、收口、收財、收成果，才是順應節氣、提升運勢最實際的方法。
立秋6招開運法
◼︎清理玄關、辦公桌、皮夾及手機檔案，丟棄破損、過期或長期不用的物品，讓空間重新納氣。
◼︎交節後可打開朝西方或西北方的窗戶數分鐘，深呼吸9次吸納新氣；若環境不適合開窗，可改在安靜乾淨的地方靜坐。
◼︎整理皮夾、放入整齊新鈔，並完成一件與財務有關的事情，例如收回帳款、償還欠款或取消不必要支出，以實際行動取代空談。
◼︎完成曾答應他人卻尚未做到的事情，並向幫助過自己的人表達感謝，守信用有助提升貴人運與人際關係。
◼︎適量食用白木耳、百合、山藥、蓮藕、梨子、白蘿蔔等白色滋潤食材，立秋仍在三伏期間，不宜大量進補。
◼︎捐贈白米、乾糧、生活用品或醫療費，幫助真正有需要的人，讓福氣與善緣持續累積。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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今年立秋交節時間為8月7日19時42分26秒，農曆六月二十五。柯柏成指出，立秋是二十四節氣中的第13個節氣，自古便有「一葉知秋」之說，象徵萬物開始由生長轉向收成。雖然節氣進入秋季，但仍可能受到「秋老虎」影響，暑氣尚未完全消退，因此生活作息及飲食仍應循序調整，不宜急著進補。
柯柏成分析，2026年為丙午年，立秋後正式進入丙申月，形成命理中的「火金相見」格局。其中，火象徵急躁、擴張及曝光，申金則代表制度、決策、財務及成果，因此這段期間最忌諱情緒化、衝動爭執及倉促下決定。
立秋3大禁忌
🟡避免在交節前後與人爭吵、翻舊帳，以免引發口舌是非。
🟡不要因情緒起伏而倉促做出重大金錢或投資決策。
🟡不宜急著展開新計畫，卻放任舊問題持續累積，應優先完成既有事項。
依八字命理來看，立秋不只是季節轉換，更是運勢轉折的重要時刻。今年犯太歲的生肖馬、鼠、牛、兔，以及明年犯太歲的生肖羊、狗，都要特別留意口舌是非與各種變化。
柯柏成表示，「多事之秋」並非只有危機，也代表新的契機即將展開。依照命理角度，今年尚未化解的太歲影響會逐漸浮現，而明年犯太歲的生肖也會提前感受到運勢變化，因此更需要穩定心態，避免因一時衝動影響後續發展。
他認為，立秋最重要的不是急著追求新的開始，而是先收拾、整理與完成既有事務。正如古人所說「春生、夏長、秋收、冬藏」，立秋之後懂得收心、收口、收財、收成果，才是順應節氣、提升運勢最實際的方法。
◼︎清理玄關、辦公桌、皮夾及手機檔案，丟棄破損、過期或長期不用的物品，讓空間重新納氣。
◼︎交節後可打開朝西方或西北方的窗戶數分鐘，深呼吸9次吸納新氣；若環境不適合開窗，可改在安靜乾淨的地方靜坐。
◼︎整理皮夾、放入整齊新鈔，並完成一件與財務有關的事情，例如收回帳款、償還欠款或取消不必要支出，以實際行動取代空談。
◼︎完成曾答應他人卻尚未做到的事情，並向幫助過自己的人表達感謝，守信用有助提升貴人運與人際關係。
◼︎適量食用白木耳、百合、山藥、蓮藕、梨子、白蘿蔔等白色滋潤食材，立秋仍在三伏期間，不宜大量進補。
◼︎捐贈白米、乾糧、生活用品或醫療費，幫助真正有需要的人，讓福氣與善緣持續累積。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。