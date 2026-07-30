柯震東在新片《我未許願先吹蠟燭》，難得不演高中生，
更是第一次詮釋已婚身分。 飾演他老婆的是來自香港的性感女星陳靜，曾以《低俗喜劇》 提名金馬獎最佳女配角。闊別台灣許久，陳靜向台灣觀眾打招呼， 她日前放長假到處旅行，包括造訪台灣。談到合作柯震東， 她透露多年前就曾一同出席活動。當時陳靜穿著婚紗登台， 如今真的「成婚」真是奇妙緣分。
柯震東初次演人夫！老婆15年前就結緣
柯震東在片中看似魯蛇，內心卻是戀愛腦加痴情種。
他想盡辦法掙錢繳房貸，就想給陳靜飾演的老婆一個歸宿， 只是對方常不回家讓他苦盼，最後連小女孩JoJo都看不下去。
陳靜跨海問候台灣觀眾：「台灣的朋友們，大家好！真的好久不見，
我是Dada陳靜。」她透露前陣子自己放長假， 到處旅行看看世界，享受慢活，充好電才重返工作。「 我最近也用心籌備自己的YouTube頻道， 內容會以我一直熱愛的運動健康和身心靈為主題， 希望到時候大家會喜歡，多多支持和關注我！」
她說：「其實我常去台灣旅行，因為台灣的食物、
風景和那份人情味，每次都讓我感覺非常放鬆和療癒。 近期我也一如既往地有計畫再去台灣，除了繼續挖掘美食， 也很期待這次新作品《我未許願先吹蠟燭》 大家會喜歡我的特別演出，期待很快在台灣跟大家見面！」
本片是陳靜和柯震東首次在戲劇上的合作，但陳靜透露：「
可能很多人不知道，我們早在剛出道時，就曾經合作過商業活動。 所以這次在片場見面，有一種很奇妙、也很親切的重逢感。」那是2 011年最後一天在香港的商場跨年倒數活動，陳靜穿著婚紗上陣， 帶領女粉絲們進行示愛遊戲。
陳靜誇讚柯震東是一位非常有才華，表演很有靈氣，
很具個人魅力的演員，「他的作品我也有關注。這次對戲， 他比想像中更加專業和專注。一開機就能很快帶動現場氛圍， 讓我瞬間投入到角色關係。他是一位非常棒、 能給對手滿滿安全感的合作夥伴。」《我未許願先吹蠟燭》8月14日上映。
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柯震東在片中看似魯蛇，內心卻是戀愛腦加痴情種。
陳靜跨海問候台灣觀眾：「台灣的朋友們，大家好！真的好久不見，
她說：「其實我常去台灣旅行，因為台灣的食物、
陳靜誇讚柯震東是一位非常有才華，表演很有靈氣，