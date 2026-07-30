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▲三星此次在台推出Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8及Galaxy Z Flip8三款摺疊新機，預估首波預購占比分別為35%、55%及10%。（圖／三星提供）

中華電信：手機專案價14490元

▲三星Galaxy Z Fold8三大電信也祭出容量升級、續約折扣及舊機換新等預購優惠。（圖／三星提供）

台灣大哥大：續約、VIP最高再折8000元

遠傳：Fold8舊換新最高折6000元

三星最新摺疊機Galaxy Z Fold8 Ultra、Galaxy Z Fold8及Galaxy Z Flip8，正式公布售價，價格相較於去年漲了好幾千，為了緩解荷包壓力，想換機的用戶會改搭配電信方案購機。中華電信、台灣大哥大及遠傳同步祭出容量升級、VIP續約及舊機回收優惠，同時在Z Flip8有0元專案，若鎖定Z Fold8中華電信最便宜可用14490元帶回家。整理三大電信預購優惠、最低專案價一次看根據台灣三星官方預估首波預購，比重將以新尺寸的寬版摺疊機Galaxy Z Fold8最高占55%，其次為高規款Galaxy Z Fold8 Ultra占35%，Galaxy Z Flip8則僅占10%。中華電信、台灣大哥大及遠傳也同步祭出容量升級、VIP續約及舊機回收優惠。中華電信自7月30日中午12時至8月13日下午5時，於網路門市限量開放Galaxy Z Fold8系列預購。若選擇Galaxy Z Fold8 256GB，搭配精采5G月租2699元、綁約48個月，手機專案價為14490元；如果搭配月租1399元、綁約48個月，Fold8 256GB一般專案價為28490元，符合資格的VIP用戶最高再折5000元後，可降至23490元。預購Galaxy Z Fold8 512GB可享最高6000元購機折價，相當於免費升級容量；申辦月租999元以上方案並辦理舊機回收，除原有回收價外，再加碼折2000元。另可享指定銀行信用卡30期0利率、Google AI Pro與5TB雲端空間6個月，以及Galaxy Store禮物卡1500元。台灣大哥大Galaxy Z Fold8預約期間加價3000元，即可由256GB升級為512GB，符合續約資格的用戶，升轉月租1399元以上指定5G方案並購買Fold8 512GB，手機最高再折3000元；VIP續約購機另享最高5000元優惠。其他回饋包括Galaxy Store禮物卡1500元、Samsung Wallet悠遊卡加值金最高10000元，以及韓國雙人來回機票抽獎。台灣大另加碼抽市價27900元的40吋ViewFinity高解析度曲面顯示器，購買Galaxy Watch Ultra2或Watch9可享9折加購。遠傳購買Galaxy Z Fold8並搭配指定專案，預購512GB版本可現折3000元，舊機換新最高再加碼折6000元，VIP續約最高折5000元；於網路門市申辦指定方案，再送1000元遠傳幣。遠傳也針對Galaxy Z Fold8推出空機優惠。預購Fold8 512GB空機可直接現折6000元，限量贈送價值1640元的imos鏡頭貼及螢幕保護貼；完成指定舊機回收，除原有回收價外，最高再加碼6000元，另可用3990元加購原價7560元的頭等星旅組與專屬保護殼，整體優惠價值最高超過17000元。