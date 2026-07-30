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▲沈伯洋訪美返國成果記者會。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋訪美返國成果記者會。（圖／記者葉政勳攝）

▲沈伯洋（右）訪美返國成果記者會。圖左為吳思瑤。（圖／記者葉政勳攝）

民進黨台北市長參選人沈伯洋今（30）日說明訪美成果，強調台北作為國際城市，提出「無限城」的概念，應具備直接與國際大都市對接的能力，本次訪美除深化國會外交與僑界連結外，更深入與美東多個千萬人口級縣郡及城市首長座談；針對台北市近年面臨的都市林濫砍、交通安全、都更房價飆漲及人口流失等四大治理痛點，他提引進國際先進經驗，為「無限城」首都藍圖擘劃。沈伯洋20日至28日訪問美國，並於上午舉辦「返國成果記者會」，包括立委吳思瑤、陳培瑜與會。沈伯洋說，本次出訪前就已經宣示「把台北的問題帶出去，把世界的經驗帶回來」，強調此行不僅具有外交上成果突破，更與多方進行深度的城市治理經驗交流；身為總幹事吳思瑤也說，本次出行具有四項重要成果，包含國會外交、城市外交、棒球外交以及海外後援會的串聯。面對台北市的痛點，沈伯洋提出四項深度的國際經驗考察與對比。首先是針對樹木保存問題提出觀點，他說，洛杉磯、華府等地均推行長達20年以上的「樹蔭計畫」，3-30-300 原則：窗外可見3棵樹、30%樹蔭覆蓋率、300公尺內有綠地，美方在評估移除樹木時，設有嚴謹的SOP流程，由市長、都市計畫委員會、樹木專家、當地住戶及保險公司五方共同開會評估風險；他強調，引入保險公司的商業風險評估機制，能讓民眾在面對路樹安全與公安疑慮時獲得實質保障與安心感，台北市目前缺乏客觀科學的評估SOP與保險機制，未來都市林計畫應補齊這塊缺口。在交通治理方面，沈伯洋分享考察紐約旁Hoboken市的經驗。該市透過11年計畫，已連續7年達成交通零死亡，並設定2030年前達成「零死亡、零重傷」目標，其成功關鍵在於微觀改善，精算駕駛視角死角、透過街道重構，如設置單車架、植栽區引導減速、邀集居民與專家共同設計路口，同時兼顧商圈經濟發展。沈伯洋直言，台北市人口雖大，但「小學通學路」的生活圈規格與其相當。台北市過去4 年針對150多所小學改善通學路與避車彎，僅完成了4所，進度嚴重滯後。他認為台北應以小學通學路為核心，優先推動「交通零死亡」體驗示範。沈伯洋特別舉紐約Hudson Yards為例，該案雖達成綠化與觀光效益，但因初期未規劃可負擔住宅，導致周邊房價暴漲，原住戶被迫搬離。相反地，紐約艾塞克斯街區與華府第十一區則在都更初期即強制將容積獎勵與可負擔住宅綁定，留住在地人口與商圈活力。他強調，台北市目前推動捷運TOD開發，卻將聯開宅「直接賣掉變現」，不僅未提升可負擔住宅比例，反而助長房價上升，近四年社會住宅進度更近乎停擺，市府應記取國際教訓，停止錯誤政策。另外，沈伯洋指出，台北市10年內流失27萬人口、平均每月流失一個里的嚴峻現狀，沈伯洋分析，根本原因在於台北市的就業市場缺乏厚度、研究院與科研基地付之闕如，且缺乏如雙語教育銜接等友善配套措施，應好好把握科技產業所帶來的外溢效益。他表示，台北不應僅搬出半導體等「台灣的強項」，而必須建立專屬於台北的「防災與韌性城市」品牌，未來將持續推動北士科轉型、設置研究機構與招商引資，讓海外與在地人才願意留在台北發展。