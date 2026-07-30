我是廣告 請繼續往下閱讀

美國聯準會（Fed）最新利率決議維持基準利率於3.50％至3.75％不變，但罕見有3名決策官員主張升息1碼，主席重申持續壓抑通膨立場，市場解讀偏向鷹派，美股四大指數全面收黑。受到國際股市影響，台股今（30）日劇烈震盪，加權指數終場下跌105.88點，收在39933.3點，跌幅0.26％，成交量11036.86億元，4萬點整數關卡再度失守，盤中高低點震盪幅度更達1750.77點。台股今天以上漲9.76點、40048.96點開出，不過開盤後隨即翻黑，盤中一度重挫634.53點，最低來到39404.65點。隨著低接買盤進場，約上午9時53分指數快速翻紅，最高衝上41155.42點，大漲1116.24點，盤中高低點相差1750.77點，創下近期罕見的大幅震盪，最終仍未能守住4萬點，以39933.3點作收。台股盤中回測半年線附近後出現反彈，顯示半年線仍具一定支撐力道，接下來除了觀察能否重新站穩4萬點外，韓國股市表現也將是市場重要觀察指標。由於韓國針對單一個股槓桿型ETF提高交易保證金的新制將於31日正式生效，政策上路前市場仍可能出現去槓桿賣壓；若新制實施後韓股波動明顯收斂，將有助於市場情緒回穩，進一步提升台股投資信心。籌碼面方面，近兩個交易日融資餘額合計減幅已超過一成，代表短線浮額獲得有效清洗，有助於後續行情逐步回穩。此外，外資前一交易日賣超金額縮減至約200多億元，期貨未平倉空單也未明顯增加，顯示賣壓已有減弱跡象。權值股今天表現分歧，台積電（2330）逆勢上漲5元，收2205元，漲幅0.23％；聯發科（2454）大漲85元至3235元；鴻海（2317）下跌7.5元至229.5元；廣達（2382）下跌30.5元至279元；長榮（2603）小跌0.5元至201元。另外，被動元件大廠國巨（2327）尾盤賣壓湧現，收盤前半小時摜至456.5元跌停價，雖最後一盤有806張買單承接，仍無力打開跌停，終場鎖住跌停作收。今日漲幅前五名個股依序為鴻勁（7769）上漲9.98％、州巧（3543）上漲9.87％、盛群（6202）上漲7.88％、聯電（2303）上漲7.32％、達運（6120）上漲6.9％。跌幅前五名則為祥碩（5269）、旺宏（2337）、鼎固-KY（2923）、友訊（2332）同步跌停10％，光鼎（6226）下跌9.98％，跌幅居第五。