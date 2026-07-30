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7-11「飲料抽抽樂」第二波活動正式開跑，即日起至9月1日止，民眾不用消費也能天天免費抽。只要打開7-11 APP及LINE官方帳號，每天各可獲得2次抽獎機會，有機會抽中指定飲料任2件0元、49折、59折、69折、79折或89折優惠，等於天天至少可享89折。 此外，到門市購買任兩件指定飲料結帳時，還可透過收銀機螢幕再抽一次折扣。若現場抽到的優惠不如先前在線上取得的折扣，只要改用APP或LINE內的優惠券結帳即可，有機會拿到最划算的折扣，提升抽中低價甚至0元優惠的機率。



此外，到門市購買任兩件指定飲料結帳時，還可透過收銀機螢幕再抽一次折扣。若現場抽到的優惠不如先前在線上取得的折扣，只要改用APP或LINE內的優惠券結帳即可，有機會拿到最划算的折扣，提升抽中低價甚至0元優惠的機率。 ▲7-11「飲料抽抽樂」第二波活動正式開跑，即日起至9月1日止，祭2件最低折扣0元起優惠。（圖／7-11提供） 7-11超萌周邊又+1！全新推出「飲料小夥伴吊飾」







8月5日起至9月1日，7-11再推出全新「飲料小夥伴」吊飾加價購活動，共有9款角色，結合人氣飲品品牌，包括思樂冰、伯朗咖啡、黑松沙士、午後紅茶、舒跑、比菲多、純濃燕麥、特濃5.1及多喝水，將各品牌經典特色融入圓潤造型與療癒笑臉設計，萌度十足。 吊飾採用掛環設計，可吊掛於包包、鑰匙圈或車內，不僅兼具實用性，也具收藏價值。活動期間，凡購買指定飲料任2件，即可加價99元換購1款「飲料小夥伴」吊飾，數量有限、換完為止。



吊飾採用掛環設計，可吊掛於包包、鑰匙圈或車內，不僅兼具實用性，也具收藏價值。活動期間，凡購買指定飲料任2件，即可加價99元換購1款「飲料小夥伴」吊飾，數量有限、換完為止。 ▲7-11再推出全新「飲料小夥伴」吊飾加價購活動，共有9款角色，都結合人氣飲品品牌。（圖／記者鍾怡婷攝） iOPEN Mall暢銷商品進駐門市！7-11就能買得到



看準消費者喜愛到門市找尋新品樂趣，7-11攜手iOPEN Mall啟動「尋寶趣！」暢銷商品快閃活動，每月精選網路爆款商品導入500家實體門市，讓民眾感受到體驗「原來超商還有賣這個！」驚喜感。



看準消費者喜愛到門市找尋新品樂趣，7-11攜手iOPEN Mall啟動「尋寶趣！」暢銷商品快閃活動，每月精選網路爆款商品導入500家實體門市，讓民眾感受到體驗「原來超商還有賣這個！」驚喜感。 自8月5日起至9月15日止，iOPEN Mall精選商品橫跨居家清潔、香氛及生活家電，包括「日本ST雞仔牌消臭力奢華香氛」、「日本ST雞仔牌 99.9%洗衣槽洗淨力除菌劑」、「Glolux第三代316智慧溫控旅人瓶」以及「KINYO充電式二合一滅蚊器」等。各商品數量有限，售完為止。



自8月5日起至9月15日止，iOPEN Mall精選商品橫跨居家清潔、香氛及生活家電，包括「日本ST雞仔牌消臭力奢華香氛」、「日本ST雞仔牌 99.9%洗衣槽洗淨力除菌劑」、「Glolux第三代316智慧溫控旅人瓶」以及「KINYO充電式二合一滅蚊器」等。各商品數量有限，售完為止。 ▲7-11攜手iOPEN Mall啟動「尋寶趣！」暢銷商品快閃活動，每月精選網路爆款商品導入500家實體門市。（圖／7-11提供） 🟡全家霜淇淋6元多一支！酷繽沙10元喝



全家自31日起至8月4日前，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。目前推出口味為仙人掌霜淇淋，使用澎湖仙人掌果汁製成，整體呈現酸甜清爽的果香風味，外觀也從過去較深的紫色，改為更偏粉嫩的色澤，雙口味則搭配莊園牛奶霜淇淋。



全家自31日起至8月4日前，門市購買霜淇淋不限口味，加6元多吃一支，兩支霜淇淋只要55元。目前推出口味為仙人掌霜淇淋，使用澎湖仙人掌果汁製成，整體呈現酸甜清爽的果香風味，外觀也從過去較深的紫色，改為更偏粉嫩的色澤，雙口味則搭配莊園牛奶霜淇淋。 同時間還有65元系列酷繽沙任選2杯75元，相當於10元多一杯，可選經典黑炫／黑糖粉粿加牛奶或咖啡。



同時間還有65元系列酷繽沙任選2杯75元，相當於10元多一杯，可選經典黑炫／黑糖粉粿加牛奶或咖啡。 ▲全家65元系列酷繽沙任選2杯75元，相當於10元多一杯。（圖／全家提供）



7-11搶攻夏季消暑商機，狂撒結帳0元神券！即起至9月1日前，7-11 APP、LINE天天都可免費玩「飲料抽抽樂」，最大獎為任兩瓶飲料0元。並且即起購買任兩瓶飲料，還可以加價99元獲得飲料小夥伴吊飾，共9款結合人氣品牌思樂冰、伯朗咖啡等，掛環設計可吊掛於包包、鑰匙或車內，兼具實用性與收藏價值。