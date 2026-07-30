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◼︎台北市7月31日停水範圍一次看

▲台北市萬華區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市中山區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台北市士林區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎新北市7月31日停水範圍一次看

▲新北市中和區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市中和區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲新北市三重區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎桃園市7月31日停水範圍一次看

▲桃園市蘆竹區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市新屋區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲桃園市龍潭區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎台南市7月31日停水範圍一次看

▲台南市永康區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市善化區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲台南市佳里區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎基隆市7月31日停水範圍一次看

▲基隆市暖暖區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲基隆市仁愛區7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎雲林縣7月31日停水範圍一次看

▲雲林縣7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

◼︎嘉義縣7月31日停水範圍一次看

▲嘉義縣義竹鄉7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

▲嘉義縣中埔鄉7月31日停水範圍。（圖／自來水公司water.gov.tw）

停水前後注意事項

下班回家快儲水備用！根據台灣自來水公司最新公告，7月31日（週五）在以及共7縣市部分地區將實施停水，原因包含管線汰換、新裝工程等，最長影響時間達10小時。《NOWNEWS今日新聞》統整全台灣各縣市7月31日停水影響範圍與時間，讓民眾迅速掌握是否影響到自家供水情況。📍停水地區萬華區：桂林路242巷2號~42-1號📍停水地區中山區：五常街53巷(龍江路384巷至龍江路356巷)與龍江路370巷(五常街53巷至民族東路410巷)📍停水地區中山區：中山北路3段36巷及36巷14弄📍停水地區士林區：社正路45號至99號、社正路45巷2號至26號📍停水地區中和區：華新街及工專路一帶📍停水地區中和區：連城路234號-246號（雙號側）。📍停水地區中和區：立德街雙號側66號至102號。📍停水地區三重區：重陽路1段20巷及重陽路1段26巷停水原因📍停水地區三重區：五谷王南街；含附近巷弄。停水原因：台電新設或管線改良工程需要停電，致營盤加壓站無法供水。📍停水地區蘆竹區：六福一路、六福路。桃園市/蘆竹區/六福一路、六福路。停水原因：分區管網封閉及管線調查📍停水地區新屋區：深圳里、笨港里、蚵間里。共3個村里。停水原因：分區管網封閉及管線調查📍停水地區龍潭區：中正里、龍星里、中山里、永興里、九龍里。共5個村里。停水原因：污水下水道改遷工程📍停水地區永康區：大橋二街68號至238號(雙數側/含巷弄)、大橋一街247巷(含弄)、大橋一街89號至261號(單數側/含巷弄)、大橋一街240號至332號(雙數側/含巷弄)、大橋一街250巷、大橋一街282巷、大橋一街324巷(含弄)、大橋一街330巷(含弄)、大橋一街103巷(雙數側/含弄)、中山南路195巷1號至108號(含弄)。停水原因：汰換管線工程📍停水地區善化區：民權路、和平路停水原因：新裝用戶申請自來水，停水施工📍停水地區佳里區：文新里同心街１２２巷３０號~38號停水原因：水量計設備更換停水施工📍停水地區暖暖區：暖興產業道路、東勢坑產業道路、東勢街、東勢農路(含各巷弄一帶)。停水原因：台灣電力公司工程施工停電📍停水地區仁愛區：龍安街198巷弄一帶停水原因：汰換管線工程📍停水地區褒忠鄉：三民路、中正路、埔姜街。停水原因：小區漏水調查作業📍停水地區義竹鄉：義竹村、仁里村、六桂村、頭竹村、北華村、新富村、新店村、東過村、西過村、官和村、官順村。停水原因：汰換管線工程📍停水地區中埔鄉：社口村、義仁村。共2個村里。為減少停水期間對日常生活的影響，同時讓後續復水流程更順暢，台灣自來水公司建議，用戶可在停水前至少提前6小時做好儲水準備；而在停水期間，務必要將抽水馬達電源關閉，避免設備空轉導致損壞，甚至提高發生火災的風險。等到恢復供水時，則可先將家中各處水龍頭打開排氣，有助於水流更快恢復穩定。另外，由於不同地區的地勢高低與管線配置有所差異，位於管線末端、高樓層或地勢較高的住戶，水壓回升通常會較慢，可能需要多等待一段時間。若供水已恢復但家中仍無水可用，建議盡快聯繫台水公司，由專人進一步協助排除問題。