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台北市私立夏莉絲國際幼兒園虐童案擴大，如今再被爆出相關托嬰中心有3名教保員也有兒虐。北市社會局表示，幼兒園案後即主動啟動預防性比對托育人員，兩週內完成約2千多小時影像監看，發現部分托育人員涉有強迫餵食、疏忽照顧幼兒，已於7月29日針對事證明確之1名托育人員裁處12萬元罰鍰，行政處分書送達後，將依法公告其姓名；其餘涉案人員目前正持續依程序完成事證確認及行政程序，將依法從速辦理。社會局說，七月初要求業者所屬之托嬰中心保存並提供監視器畫面，並於兩週內完成約2千多小時影像監看，完成監看後，陸續發現部分托育人員涉有強迫餵食、疏忽照顧幼兒等疑似違反《兒童及少年福利與權益保障法》之情形，社會局立即召開專家學者會議研商，完成相關人員指認、兒童保護通報及陳述意見等法定程序。社會局表示，凡查有疑似違法事證，社會局即依法啟動兒童保護及行政裁處程序，展現市府保障幼兒安全、徹查到底的決心。社會局說，目前事證明確的1名托育人員，受害幼兒人數為1人，其餘兩位托育人員則持續調查、辨別中。