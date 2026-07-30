由遊戲開發團隊BELLRING GAMES打造的《霧影獵人（Mistfall Hunter）》今（30）日正式發售，官方也同步公布電影式宣傳影片，展現各職業互相對抗的畫面，不過官方也表示，因為遊戲送審發現問題，因此更新檔會在通過審核後釋出。另外，在8月13日前購買遊戲，還可享限時9折優惠。
《霧影獵人》正式上線 開放新內容
黑暗奇幻動作搜刮撤離遊戲《霧影獵人》，今（30）日正式推出，玩家可在遊戲中依據不同職業，搭配技能、天賦、裝備等，展開第三人稱的動作戰鬥，玩家需要在高風險環境搜刮道具，並且殘酷對抗、生存撤離，在黑暗與殺機之中爭奪唯一生機。玩家可以和隊友密切配合，也能選擇孤身一人勇闖戰場。
《霧影獵人》從2024年發表後，經過2年時間開發、測試，今（30）日正式發售，同步開放多項新內容，包含凋零騎士新武器流派「槍盾」、神聖品質武器及其專屬玩法詞綴、布蘭德要塞災厄難度模式、S1賽季「靈魂追獵」系列賽季任務和主題玩法「狩魂儀式」、天梯與段位獎勵系統等多項內容。
遊戲部分問題待更新 8月13日前享9折優惠
不過，官方也在Steam平台釋出公告，表示遊戲正式版本在送審後，經過內部測試又發現部分問題，不過更新檔案還需要重新審核，他們會在審核通過後，盡快釋出更新檔案，修復相關問題，詳細問題可參考官方公告。
《霧影獵人》相關資訊
上市日期：7月30日
遊戲平台：PlayStation、Steam、Xbox
建議售價：基本版469元，8月13日前購買可享限時9折優惠。豪華版為689元。
豪華版追加內容：
專屬背景「沉船海岸」
專屬時裝「獵魔骸骨」
專屬耳飾「命運之網」
專屬站姿「正義」
專屬表情「皮皮日常表情包」
專屬頭像「露」
專屬頭像框「輕羽」
命運鑄幣 ×2500（可用於購買遊戲內各種外觀道具）
遊戲官網：https://mistfallhunter.com/
我是廣告 請繼續往下閱讀
黑暗奇幻動作搜刮撤離遊戲《霧影獵人》，今（30）日正式推出，玩家可在遊戲中依據不同職業，搭配技能、天賦、裝備等，展開第三人稱的動作戰鬥，玩家需要在高風險環境搜刮道具，並且殘酷對抗、生存撤離，在黑暗與殺機之中爭奪唯一生機。玩家可以和隊友密切配合，也能選擇孤身一人勇闖戰場。
《霧影獵人》從2024年發表後，經過2年時間開發、測試，今（30）日正式發售，同步開放多項新內容，包含凋零騎士新武器流派「槍盾」、神聖品質武器及其專屬玩法詞綴、布蘭德要塞災厄難度模式、S1賽季「靈魂追獵」系列賽季任務和主題玩法「狩魂儀式」、天梯與段位獎勵系統等多項內容。
不過，官方也在Steam平台釋出公告，表示遊戲正式版本在送審後，經過內部測試又發現部分問題，不過更新檔案還需要重新審核，他們會在審核通過後，盡快釋出更新檔案，修復相關問題，詳細問題可參考官方公告。
《霧影獵人》相關資訊
上市日期：7月30日
遊戲平台：PlayStation、Steam、Xbox
建議售價：基本版469元，8月13日前購買可享限時9折優惠。豪華版為689元。
豪華版追加內容：
專屬背景「沉船海岸」
專屬時裝「獵魔骸骨」
專屬耳飾「命運之網」
專屬站姿「正義」
專屬表情「皮皮日常表情包」
專屬頭像「露」
專屬頭像框「輕羽」
命運鑄幣 ×2500（可用於購買遊戲內各種外觀道具）
遊戲官網：https://mistfallhunter.com/