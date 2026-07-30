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▲白海豚颱風各國模式路徑有所調整，歐洲模式預估將可能進入東海海域，甚至逼近北部海面。（圖／tropicaltidbits）

▲圖左為歐洲AI人工智慧預報系統「AIFS」三天前針對白海豚颱風的系集預測路徑、圖右為AIFS於30日的最新路徑預測。（圖／翻攝自smca.fun）

▲圖左為Google AI FNV3於三天前針對白海豚颱風的系集預報路徑、圖右為30日FNV3最新系集預報路徑。（圖／翻攝自smca.fun）

「白海豚」颱風已增強為強烈颱風，今（30日）早上位置距離台灣東方約4700公里，以每小時21公里速度，向西北西進行。值得注意的是，包含歐洲模式與AI調整模式預報，在過去三天內呈現大變化，由原先預測往日本東北的路徑趨勢，逐步調整至進入東海甚至由北部海面經過。根據日本氣象廳今日中午最新資料顯示，白海豚颱風目前中心位置在北緯16.7度，東經165.3度，以每小時20公里速度朝西北西移動，日本預測五天後，颱風中心將來到小笠原群島南方海域，接近硫磺島附近海面。值得注意的是，歐洲模式（ECMWF）在颱風形成後這三天以來預報路徑不斷向西修正，最新正報資料更預測，颱風中心可能以更靠近東海甚至台灣北部海面的方向通過。另一方面，歐洲的AI模式（AIFS）以及Google FNV3（AI）系集預報在三天內變化也相當大，若翻開三天前的AIFS預報以及今日的AIFS最新系集比對後可發現，原先出現在日本北轉的預測路徑逐漸消失，而往東海海面甚至進入中國的路徑開始大量增加。同樣的變化也顯現在GOOGLE的AI模式FNV3上，三天前FNV3系集路徑多半只向日本東方海面北轉或登陸日本陸地，但在今日皆呈現指向東海和中國方向前進，且有部分路徑指向台灣北部海面。氣象專家賈新興也指出，最新預報資料有很大的變化，各模式預報路徑都往南邊修正，可能要稍微注意，原先都往日本本島移動，現在轉至沖繩本島。至於為何模式會往南調整？他分析，受到日本、韓國上空的太平洋高壓影響，加上幾天後白海豚颱風的東方可能有另一個颱風發展機會，產生了變數，預計8月2日是白海豚會不會侵台的關鍵，推估在8月4日到5日能更確定對台灣的影響。