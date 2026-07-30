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日本熊本縣7月28日發生發生6.8（日本氣象廳顯示7.1）強震，造成知名景點熊本城以及熊本市區嚴重損害。日本職棒（NPB）阪神虎隊左投大竹耕太郎，趁著明星賽假期返回熊本老家，也意外遇上強震。據《體育報知》報導，大竹在受訪時，神情相當沈重，回想遇到大地震的情形。大竹透露，發生爆炸的「永旺夢樂城（AEON）」，距離他老家僅10分鐘車程，父母每天都會去購物，親戚也在那打過工，是他非常熟悉的地方。阪神隊明星左投大竹趁明星賽休假期間，返回老家熊本縣，也因此遭遇大地震。地震當下，大竹正巧在熊本機場附近的星巴克，「真的很震撼，緊急地震速報也是在開始搖晃後立刻響起。」初次體驗到如此劇烈的震動，讓大竹感到非常恐懼，原訂搭乘的班機，也因強震取消。大竹立刻折返回家老家，發現櫃子倒塌，房間裡一片狼藉，「雖然供水有點困難，但電力沒問題，藥妝店進不去，再次深刻體會到平時的生活真的相當舒適。」而發生爆炸並造成死傷的熊本「永旺夢樂城」，距離大竹老家車程僅約10分鐘。大竹透露，「那是父母每天都會去買東西的地方，國中時大家都會騎腳踏車去，親戚也在那裡打過工。」對大竹來說，「永旺夢樂城」是個陪伴他成長、充滿回憶的地方。經餘震不斷、輾轉難眠度過一夜後，大竹搭上了昨日的航班，懷著依依不捨的心情離開故鄉，邊想著「事前做好防災準備非常重要」，一邊前往甲子園球場。據《體育報知》報導，大竹在受訪時，神情顯得相當沉痛，回想遇到大地震的情形。雖然心繫家鄉，但大竹仍要專心備戰下半球季，「球隊正朝著冠軍邁進。雖然餘震不斷讓人很擔心，但我目前能做的就是為球隊做出貢獻。我們隊上也有很多來自熊本的選手，大家會一起努力奮戰。」大竹耕太郎現年31歲，高中畢業於熊本濟濟黌高校（濟々黌高等學校），2017年日職育成選秀第4輪加入福岡軟銀鷹隊，2022年日職現役選秀被阪神隊指名，並且投出一片天，3年奪下32勝。大竹本季戰績雖然僅3勝7敗，但仍繳出防禦率2.67的穩定投球內容。