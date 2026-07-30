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白海豚路徑變化大 下周後半離台灣最近

▲白海豚颱風持續增強中，下周距離台灣最近。（圖／ECMWF）

白天高溫悶熱 午後易有雷陣雨

▲未來一周台灣仍是處於高溫炎熱的天氣。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

8月2日高壓影響 水氣偏少

▲8月2日台灣水氣變少，僅山區要留意午後雷陣雨。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

中央氣象署表示，目前第13號颱風白海豚（國際命名：Dolphin）距離台灣仍有4000公里以上，未來一周持續以西北西方向朝日本南方海面移動，對台灣天氣暫無影響，不過下周移動到日本東南方海面後，路徑有不確定性，天氣風險公司分析師黃國致也表示，下周後半段白海豚颱風有機會影響台灣天氣。備受關注的白海豚颱風動態，中央氣象署指出，目前第13號颱風白海豚（國際命名：Dolphin）距離台灣仍有4000公里以上，未來一周持續以西北西方向朝日本南方海面移動，對台灣天氣暫無影響，不過因為環境有利於發展，強度快速增強中；預估下周移動到日本東南方海面後路徑仍有不確定性，請注意氣象署最新資訊。另外，天氣風險公司分析師黃國致表示，白海豚颱風目前路徑預測變化程度仍大，大致上將朝日本九州至台灣北部海域之間通過並進入東海，下周後半段有機會影響台灣周邊大氣環境，天氣變得較為不穩定，午後對流發展較為活躍。今天（30）日環境水氣較多，各地大多為多雲偶見陽光，尤其中部以北雲量偏多，局部有零星降雨出現，不過白天感受仍高溫悶熱，午後有局部短暫雷陣雨，北部雨勢可能持續較久，下半天外出請記得攜帶雨具備用。氣溫方面，東半部高溫約32、33度，西半部普遍可達33至35度，大台北盆地及南部內陸地區容易來到36度以上，天氣持續悶熱，外出請多補充水分，而各地低溫約25到27度。離島地區的澎湖、金門、馬祖為多雲時陰的天氣，氣溫在26度到32度。中央氣象署指出，未來一周的天氣部分，周五（31日）中南部會有零星雨勢，午後留意局部雷陣雨，8月1日（周六）南部有零星降雨，午後也要小心雷陣雨發生可能，8月2日（周日）則受到高壓影響，各地水氣偏少，僅有山區有午後雷陣雨機率。全台各地未來一周仍是高溫炎熱的天氣，各地高溫來到32到35度，部分內陸地區溫度可能更高。請民眾白天外出要留意防曬，多補充水分，以免中暑。