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夏慕尼哈根達斯情人節套餐！贈冰淇淋買一送一

▲「日本F1國產牛紐約客」明星主餐。（圖／記者蕭涵云攝）

▲夏慕尼「醇濃可可白蘭地鴨胸」搭配Häagen-Dazs 巧克力布朗尼冰淇淋。（圖／記者蕭涵云攝）

▲夏慕尼「法式海味三部曲」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲「沁紅莓果四季烏龍茶韻」。（圖／記者蕭涵云攝）

▲夏慕尼2026情人節套餐找來哈根達斯助攻愛意。（圖／記者蕭涵云攝）

金子半之助、日本橋海鮮丼辻半！抽獎日本來回機票優惠

▲金子半之助、日本橋海鮮丼辻半聯合抽獎日本機票優惠。（圖／香繼光提供）

七夕情人節約會大餐推薦！王品集團夏慕尼鐵板燒聯名Häagen-Dazs哈根達斯，開吃熱戀「哈尼Honey極致迷戀・海陸盛宴」雙人套餐，明星主餐日本F1國產牛紐約客、與醇濃可可白蘭地鴨胸，搭配杜拜巧克力特製甜點，還贈「Häagen-Dazs雙球買一送一券」；金子半之助、日本橋海鮮丼辻半兩大丼飯，送刮刮樂有機會抽中「台北－大阪雙人來回機票」。七夕情人節將至，最浪漫約會餐廳夏慕尼鐵板燒，攜手Häagen-Dazs哈根達斯冰淇淋開吃「哈尼Honey極致迷戀・海陸盛宴」套餐！主打同時享用「日本F1國產牛紐約客」與「醇濃可可白蘭地鴨胸」雙主餐，推薦明星主餐「白蘭地鴨胸」慢煎並以白蘭地酒炙燒封存香氣，將Häagen-Dazs巧克力布朗尼冰淇淋轉化為醇厚醬底、再點綴苦甜巧克力碎屑，開吃「250°C炙熱鐵板 × -20°C頂級冰淇淋」對比溫度的美味。「法式海味三部曲」則嚴選頂級白蝦、極鮮小卷與飽滿干貝，佐以Häagen-Dazs草莓麻糬冰淇淋融入甜菜根與檸檬汁，搭配莓果紅醬、點綴羅勒青醬。期間限定炎夏飲品「沁紅莓果四季烏龍茶韻」搭配「Häagen-Dazs草莓麻糬冰淇淋」；全新研發「帶我走 提拉米蘇」，以空氣感融合濃郁的 Häagen-Dazs巧克力布朗尼冰淇淋。特別推薦8月19日（三）七夕情人節當天，還能開吃唯一限定款甜點「非你不可 杜拜巧克力」，選用Häagen-Dazs巧克力布朗尼冰淇淋與開心果風味，重新詮釋爆紅甜點。慶祝七夕情人節，8月4日至9月30日，凡於全台夏慕尼門市點用「Honey極致迷戀・海陸盛宴」套餐，即可限量獲得「Häagen-Dazs雙球買一送一券」乙張；7月30日至8月20日，於夏慕尼FB指定貼文放閃，抽限量「Häagen-Dazs 迷你杯兌換券」；10月1日起，平日消費兩客套餐，身分證字號符合「HONEY520」任2碼，款待「波士頓龍蝦」乙隻（價值1200+10%）。日本品牌「金子半之助」與「日本橋海鮮丼辻半」，攜手推出「盛夏啟航感謝祭」，推薦「江戶前天丼」集結超過30公分野生星鰻、干貝、魷魚海鮮炸、鳳尾蝦、青龍椒、海苔及半熟玉子，還有「天丼」、「上天丼」及期間限定新品「鰻舞極天丼」。8月3日至9月3日，單筆消費滿599元，即可獲得刮刮卡乙張，有機會抽中52,000哩程數、等同「台北－大阪雙人來回機票」儲值金、現金折扣券、精美公仔、經典天丼及海鮮丼買一送一。而在信義微風嶄新店裝亮相的「日本橋海鮮丼辻半」，活動期間，單筆消費滿1200元即可獲得刮刮卡乙張，可挑戰抽中大阪雙人來回機票；8月17日至8月23日七夕限定期間，加碼到店消費不限金額即送「限量金平糖」；單筆消費滿1000元，再贈「干貝鮮蝦茶碗蒸」電子兌換券。