中央氣象署表示，目前第13號颱風白海豚（國際命名：Dolphin）距離台灣仍有4000公里以上，未來一周持續以西北西方向朝日本南方海面移動，對台灣天氣暫無影響，不過下周移動到日本東南方海面後，路徑有不確定性，天氣風險公司分析師黃國致也表示，下周後半段白海豚颱風有機會影響台灣天氣。
今天天氣：水氣逐漸減少 降雨範圍縮小
7月31日今天的天氣，氣象署指出，水氣逐漸減少，不過中南部不定時有零星降雨出現，且清晨北部地區亦有零星降雨機率，白天各地大致為多雲偶見陽光，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨範圍縮小、也較短暫。
氣溫方面，因雲量較多，各地高溫約32至34度，局部仍有來到36度左右的機率，持續感受悶熱，外出請記得多補充水分。離島天氣部分，澎湖多雲時陰，26至31度；金門晴時多雲，26至31度；馬祖多雲時晴，26至31度。
今天空氣品質
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場仍為東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：太平洋高壓西伸 雨勢逐漸趨緩
8月1日明天的天氣，氣象署說明，南部地區不定時仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
一周天氣：周日僅剩山區有雷陣雨 各地飆高溫
中央氣象署指出，未來一周的天氣部分，周五（31日）中南部會有零星雨勢，午後留意局部雷陣雨，8月1日（周六）南部有零星降雨，午後也要小心雷陣雨發生可能，8月2日（周日）則受到高壓影響，各地水氣偏少，僅有山區有午後雷陣雨機率。
全台各地未來一周仍是高溫炎熱的天氣，各地高溫來到32到35度，部分內陸地區溫度可能更高。請民眾白天外出要留意防曬，多補充水分，以免中暑。
資料來源：中央氣象署、空氣品質監測網
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7月31日今天的天氣，氣象署指出，水氣逐漸減少，不過中南部不定時有零星降雨出現，且清晨北部地區亦有零星降雨機率，白天各地大致為多雲偶見陽光，午後南部地區及各山區有局部短暫雷陣雨，整體降雨範圍縮小、也較短暫。
氣溫方面，因雲量較多，各地高溫約32至34度，局部仍有來到36度左右的機率，持續感受悶熱，外出請記得多補充水分。離島天氣部分，澎湖多雲時陰，26至31度；金門晴時多雲，26至31度；馬祖多雲時晴，26至31度。
良好：竹苗、宜蘭、花東、澎湖
普通：北部、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門
環境部提及，環境風場仍為東南風，西半部擴散條件差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升。竹苗、宜蘭、花東空品區及澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門為「普通」等級，北部局部地區短時間可能達橘色提醒等級。
明天天氣：太平洋高壓西伸 雨勢逐漸趨緩
8月1日明天的天氣，氣象署說明，南部地區不定時仍有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有局部短暫雷陣雨。
一周天氣：周日僅剩山區有雷陣雨 各地飆高溫
中央氣象署指出，未來一周的天氣部分，周五（31日）中南部會有零星雨勢，午後留意局部雷陣雨，8月1日（周六）南部有零星降雨，午後也要小心雷陣雨發生可能，8月2日（周日）則受到高壓影響，各地水氣偏少，僅有山區有午後雷陣雨機率。
全台各地未來一周仍是高溫炎熱的天氣，各地高溫來到32到35度，部分內陸地區溫度可能更高。請民眾白天外出要留意防曬，多補充水分，以免中暑。