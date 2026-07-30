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▲五福臨門神木，五種樹木共生盤根，宛如宮崎駿筆下的魔幻場景(圖／民政局提供2026.7.30)

▲客家菜餚(圖／民政局提供2026.7.30)

深受民眾期待的「2026台中石岡熱氣球嘉年華」，將於8月22日至24日在石岡區土牛運動公園盛大舉行。今年最大亮點為全球唯一的「台東天后宮媽祖造型熱氣球」將首度移師台中升空。台中市政府指出，活動結合熱氣球展演、繫留體驗與夜間光雕，並順勢推出周邊推薦遊程，期盼帶動山城與大台中整體觀光熱潮。台中市民政局長吳世瑋表示，石岡熱氣球嘉年華已穩居台中暑期的重要品牌活動。今年藉由媽祖造型熱氣球的跨縣市展演，不僅深化了台中與台東兩地的觀光交流，市府更將單一活動延伸至深度旅遊。透過精心規劃的推薦遊程，串聯山城、市區及海線特色景點，進而活絡在地住宿、餐飲、農特產品及商圈經濟，讓全國民眾看見台中兼具自然生態與人文風貌的城市魅力。針對旅遊行程規劃，石岡區長徐天龍建議，遊客可安排「山城一日遊」，早晨先至石岡水壩飽覽大甲溪河谷風光，再騎乘東豐自行車綠廊至九房3D彩繪村；午間品嚐道地客家料理後，走訪土牛客家文化館、五福臨門神木及電火圳生態步道等景點，傍晚再抵達土牛運動公園欣賞熱氣球展演。對於時間較為充裕的旅客，徐天龍推薦「台中二日遊」。首日漫遊石岡、參與嘉年華後，夜宿台中市區體驗豐富的夜市及商圈美食；次日則可依個人喜好，前往高美濕地、梧棲漁港、台中港三井Outlet，或是走訪國家歌劇院、草悟道及審計新村等市區藝文景點，完整體驗大台中的多元風貌。此外，石岡擁有深厚的客庄文化與豐富的農業資源。徐天龍特別提醒，目前正值石岡「高接梨」的盛產季，果肉細緻且香甜多汁，是當地最具代表性的夏日農產品。區公所呼籲民眾在參與熱氣球盛會之餘，不妨順道採購在地優質農產，將夏日專屬的山城美味帶回家。