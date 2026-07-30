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反擊梁文傑：一張嘴就能抗中，何必編媒宣費？

刪媒宣費做得好？翁曉玲：以相同態度嚴審各機關預算

115年度中央政府總預算案進入第二次協商審查階段，國民黨立委翁曉玲提案刪除陸委會編列的1295萬元媒宣費，引發朝野攻防；陸委會副主委梁文傑冷嗆，「要幫老共刪我們的預算隨便你」。對此，翁曉玲今（30）日反擊稱，立委本就有審查預算的責任，「更何況，非常多民眾都認為我做得很好」，再痛批梁文傑「只有一張嘴」，沒有提出實際作為，因此才需要透過嚴格審查來制衡。翁曉玲表示，身為中華民國立法委員，最重要的職責就是監督政府施政，包含對中央各部會預算進行嚴格把關，陸委會當然也含括在內。她指出，梁文傑曾表示自己一張嘴就可以抵抗中共的宣傳，既然如此，陸委會根本不需要編列1295萬元媒宣費。翁曉玲批評，陸委會在民進黨執政10年間毫無作為，兩岸交流、溝通、協議及司法互助等重要議題幾乎停滯，許多原本應由主管機關推動的工作都沒有進展。她質疑，像這樣的陸委會，還要這種機關、組織做什麼？翁曉玲狠酸，陸委會根本不瞭解中國發展狀況如何，只會不斷恐嚇台灣民眾，宛如「井底之蛙」。她更進一步提到，如今有台灣人在對岸遭遇失聯問題，陸委會有伸手援助嗎？有足夠溝通管道與對岸交涉嗎？她怒轟「完全沒有」，所以此次刪除的並非必要支出，而是民進黨政府「胡編、亂編」的不合理預算。針對梁文傑批評刪除媒宣費恐有助於中國，翁曉玲強調，立委審查預算本來就是憲政職責，所有政府預算都是人民辛辛苦苦繳納的稅金，每一筆支出都應該用在刀口上，而不是無條件支持。「更何況，有非常多的民眾都認為，我刪掉陸委會的媒宣費是做得很好！」翁曉玲強調，未來也會持續以相同標準審查各部會預算。她最後批評，梁文傑作為政務官，卻沒有任何實際作為，「基本上只有一張嘴」，因此更需要透過嚴格預算審查加以制衡。